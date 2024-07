Cybersecurity in viaggio: i consigli di Kaspersky per gestire i rischi del Wi-Fi pubblico

Milano, 30 luglio 2024. Durante le vacanze, capita spesso di collegarsi a Wi-Fi pubblici in bar, aeroporti e soprattutto quando si è all’estero. Nonostante la comodità e la convinzione di dover essere sempre connessi, queste situazioni richiedono attenzione per proteggere i dati personali. La ricerca “Cybersecurity in viaggio, come evitare le truffe in vacanza”, realizzata da Kaspersky, mappa le abitudini tech degli italiani in viaggio ed evidenzia quali sono i possibili rischi di cyber security. Inoltre, gli esperti Kaspersky offrono alcuni suggerimenti per evitare i rischi delle reti non private.

Il Wi-Fi pubblico permette di rimanere comodamente connessi in viaggio, evitando anche i costi elevati delle tariffe dati all’estero. Sia che si tratti di bar, centri commerciali o aeroporti, è importante conoscere i rischi a cui si può andare incontro e le misure di sicurezza da adottare. A volte i cyber criminali creano reti Wi-Fi false o compromettono quelle esistenti e, per indurre gli utenti a connettersi, possono utilizzare nomi molto simili a quelli delle reti legittime. Una volta connessi, le informazioni personali come login ai social media, dati bancari e indirizzi e-mail rischiano di essere compromessi e utilizzati in modo improprio.

Per evitare di correre inutili rischi, gli esperti Kaspersky suggeriscono di:

1.Connettersi al Wi-Fi pubblico solo quando è necessario.

2.Verificare l'autenticità della rete, ad esempio chiedendo al personale della struttura così da evitare connessioni a reti ingannevoli che potrebbero catturare informazioni personali.

3.Fare attenzione alla pagina di login della rete Wi-Fi pubblica, se richiede le credenziali di accesso attraverso piattaforme esterne, come i social network, è un segnale di allarme e può indicare un tentativo di phishing.

4.Evitare le transazioni sensibili sul Wi-Fi pubblico, quindi non accedere a siti web che richiedono informazioni di accesso, in particolare ai servizi finanziari.

5.Usare una VPN per migliorare privacy e sicurezza quando si utilizza il Wi-Fi pubblico. Le moderne VPN criptano i dati e proteggono le attività online da accessi non autorizzati e il loro utilizzo non influisce sulla velocità di Internet, rendendole adatte a un uso continuativo.

Seguendo questi consigli e utilizzando una VPN affidabile, l'esperienza di navigazione sulle reti Wi-Fi pubbliche rimane privata. Oltre a garantire la crittografia dei dati, alcune soluzioni di sicurezza proteggono da vari rischi informatici come il phishing, dove i truffatori creano reti false per rubare le credenziali di accesso, e lo spoofing DNS, che reindirizza gli utenti verso siti dannosi. Inoltre, la crittografia VPN aiuta a difendersi dagli attacchi mirati che possono sfruttare la cronologia di navigazione e altre informazioni sensibili, offrendo una solida protezione contro i potenziali pericoli associati alle reti Wi-Fi aperte.

"Dalla ricerca di Kaspersky emerge che oltre un terzo degli intervistati è consapevole della maggiore sicurezza garantita dalle VPN nella connessione. Infatti, complice anche la crescente abitudine allo smart working, quasi la metà degli italiani afferma di utilizzare una VPN per collegarsi in modo più sicuro a internet e alla rete dell’ufficio da remoto, quando ne ha necessità, quindi anche in vacanza. Questo dimostra l’importanza riconosciuta alle VPN come misura di cyber sicurezza di uso quotidiano. Grazie alla VPN, gli utenti migliorano la loro sicurezza e assicurano una protezione continua della privacy, migliorando la loro difesa contro i rischi presenti nello spazio digitale", ha commentato Cesare D’Angelo, General Manager Italy di Kaspersky.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione:

Noesis Kaspersky Italia

kaspersky@noesis.net Piazza Sigmund Freud, 1 - Milano