Da cannisti per cannisti; oggi viene lanciato il marchio di calzature performanti Strike

LONDRA, 16 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Con il lancio di Strike è arrivata una nuova era delle calzature per la pesca a canna; unendo prestazioni eccellenti all'impegno per la riduzione dell'impatto ambientale, Strike promuove funzionalità, comfort e responsabilità dei materiali negli ambienti nautici.

Nato dalla passione condivisa tra pescatori da sempre e calzolai, Strike entra nel mercato per rivoluzionare una categoria a lungo trascurata. Con una gamma completa di calzature, dagli stivali da barca ai sandali, Strike garantisce aderenza, equilibrio e resistenza superiori in ambienti sia di acqua salata sia di acqua dolce. Le caratteristiche tecniche includono la suola Strike Aqua Deck per una trazione migliorata e il sistema Aqua Sluice Gill per drenaggio e comfort. Le suole in gomma antiscivolo sono basate sulla tecnologia Solum™ Bio Tread, che rilascia sostanze nutritive durante l'uso.

Strike offre calzature pensate per prestazioni mirate. Ci impegniamo a progettare prodotti che bilancino prestazioni e comfort, lavorando al contempo verso scelte più sostenibili per le applicazioni nautiche.

Spiega Stephen Palmer, fondatore e amministratore delegato:

"Strike nasce da un'idea semplice: i cannisti meritano calzature progettate con la stessa precisione e passione che mettono nella loro attività. Strike è destinato a ridefinire le prestazioni in barca, combinando innovazione e design sostenibile; stiamo definendo un nuovo standard per ciò che le calzature per la pesca a canna possono e dovrebbero essere. Siamo orgogliosi di lanciare Strike, un marchio creato da cannisti per i cannisti e animato da uno scopo in ogni fase".

In qualità di calzatura ufficiale dell'International Game Fish Association, Strike conferisce autorevolezza e autenticità a ogni lancio. Questa partnership garantisce che una parte di ogni acquisto sarà destinata a sostenere la ricerca e la formazione guidate dall'IGFA.

Commenta Jason Schratwieser, presidente IGFA:

"Siamo soddisfatti di poter cogliere l'opportunità di collaborare con Strike Footwear, un marchio innovativo che comprende le esigenze dei cannisti e condivide il nostro impegno nel proteggere il futuro della pesca ricreativa. Il successo del lancio di Strike è la dimostrazione di cosa si può ottenere quando performance e passione si fondono. Guardiamo con fiducia all'impatto che questa partnership avrà sulla comunità dei cannisti in tutto il mondo".

Con un prezzo medio al dettaglio compreso tra 80 e 150 dollari, Strike è progettato per i cannisti che richiedono di più in termini di prestazioni e di scopo. La gamma completa è ora disponibile online su strike-footwear.com .

Strike sarà presente all'ICAST dal 15 al 18 luglio 2025, consentendo ai partecipanti di esaminare direttamente l'intera gamma di prodotti e offrendo la possibilità di incontrare il team responsabile del marchio.

Per il catalogo e le immagini dei prodotti fare cli qui per scaricarli oppure invia un'e-mail a Jeremy@brandnation.co.uk.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2731837/STRIKE_BOAT_SHOE.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2731836/Strike_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/da-cannisti-per-cannisti-oggi-viene-lanciato-il-marchio-di-calzature-performanti-strike-302507278.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.