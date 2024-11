Da domani le Black Friday Weeks di Mirabilandia

Fino al 2 dicembre le offerte per la stagione 2025 con la nuova area Nickelodeon Land

Ravenna, 12 novembre 2024 – Dal 13 novembre al 2 dicembre tornano le Black Friday Weeks per acquistare il grande divertimento di Mirabilandia e Mirabeach a prezzi super scontati. Venti giorni per scegliere fra diverse tipologie di abbonamento con benefit esclusivi, e godere della nuova stagione del Parco divertimenti più grande d’Italia.

Il 2025 sarà anche l’anno di una grande novità: Nickelodeon Land, la nuova casa di Chase, Marshall e Skye, SpongeBob e Patrick le Tartarughe Ninja e Dora. Grazie alla collaborazione con Paramount Global, Mirabilandia si arricchirà di una nuova area dedicata alle famiglie con bambini e giovani adulti con imperdibili attrazioni tutte da scoprire.

Questo il dettaglio delle offerte in vendita online su mirabilandia.it per rinnovi e primo abbonamento:

abbonamento Bronze a soli 64,90€

ingresso a Mirabilandia tutti i giorni di apertura fino al 26 ottobre 2025 (escluso dal 9 al 24 agosto) /tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco

abbonamento Silver a soli 69,90€

ingresso a Mirabilandia tutti i giorni di apertura/ sconto del 40% sul parcheggio auto e moto/ sconto del 10% su acquisti nei negozi e ristoranti/ tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco/ abbonamento a Mirabeach con integrazione di soli €39,90 al prezzo dell’abbonamento

abbonamento Gold a soli 99,90€

ingresso a Mirabilandia e Mirabeach tutti i giorni di apertura delle rispettive stagioni/ sconto del 50% sul parcheggio auto e moto/ 1 biglietto omaggio da regalare ad amici e parenti/ speciali sconti e promozioni anche per amici e parenti dell’abbonato/ sconto del 15% su acquisti nei negozi e ristoranti/ tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco/ ingresso gratuito nei parchi europei del Gruppo Parques Reunidos

abbonamento VIP a soli 119,90€

ingresso a Mirabilandia e Mirabeach tutti i giorni di apertura delle rispettive stagioni/ parcheggio auto e moto gratuito/ 2 biglietti omaggio da regalare ad amici e parenti/ speciali sconti e promozioni anche per amici e parenti dell’abbonato/ riduzione del 50% per l’acquisto di un Flash Pass Gold giornaliero a Mirabilandia/ sconto del 15% su acquisti nei negozi e ristoranti/ tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco/ ingresso gratuito nei parchi europei del Gruppo Parques Reunidos

Durante le Black Friday Weeks sarà possibile acquistare anche il biglietto giornaliero a data aperta – valido per qualsiasi giorno della stagione 2025 – a soli €36,90 per adulti e €34,90 per la tipologia ridotto.

In promozione anche il pacchetto parco + hotel con un esclusivo sconto del 10%.

Per ulteriori informazioni e per scoprire i dettagli di tutte le offerte e promozioni in corso: www.mirabilandia.it