Brescia, 10 novembre 2026. L'American Journal of Ophthalmology, tra le riviste di oftalmologia più autorevoli al mondo, ha pubblicato ad accesso libero uno studio multicentrico coordinato dal Dott. Andrea Russo, chirurgo oftalmologo e fondatore del Gruppo Refrattivo Italiano (GRI). Il lavoro, condotto insieme al reparto di ricerca di CSO, azienda fiorentina leader mondiale nella diagnostica oftalmologica, e al Prof. Vito Romano dell'Università degli Studi di Brescia, introduce una curva di defocus oggettiva: una misura rapida e indipendente dall'esaminatore di quanto si vede bene a tutte le distanze dopo l'impianto di una lente intraoculare per la cataratta o la presbiopia.

Chi si opera di cataratta o di presbiopia con una lente intraoculare multifocale o a profondità di fuoco estesa vuole sapere una cosa: quanto vedrà bene da lontano, al computer e da vicino. Lo strumento che risponde è la curva di defocus, un grafico che indica quante righe dell'ottotipo si leggono a ogni distanza. Fino a oggi si poteva ottenere solo in modo soggettivo: 10-15 minuti di letture attraverso una sequenza di lenti, con un risultato che dipende dalla collaborazione del paziente e dall'esperienza di chi esegue il test.

Lo studio ha coinvolto 98 occhi di 63 pazienti operati con la lente RayOne Galaxy in tre centri, a Brescia, Bristol e Genova. Ogni occhio è stato esaminato con l'aberrometro piramidale Osiris, sviluppato e prodotto da CSO a Firenze, che in una sola acquisizione fotografa il modo in cui l'occhio piega la luce. Da quella misura un algoritmo simula la sfocatura a ogni distanza e la traduce in righe di ottotipo, costruendo la curva senza chiedere nulla al paziente. Il metodo è stato poi verificato su una coorte esterna di 19 occhi operati a Bologna con altre lenti a profondità di fuoco estesa.

I risultati: la curva oggettiva e quella soggettiva differiscono in media di meno di una riga dell'ottotipo (errore quadratico medio di 0,095 logMAR nel gruppo di verifica e 0,092 nella coorte esterna, con limiti di accordo di circa ±0,2 logMAR). La profondità di fuoco stimata dallo strumento ha coinciso con quella misurata sul paziente entro 0,1-0,15 diottrie. Con la lente studiata, l'88,8% degli occhi ha raggiunto i 10/10 da lontano.

Il lavoro nasce dalla collaborazione tra il Gruppo Refrattivo Italiano e CSO, azienda italiana leader mondiale nel campo della diagnostica in oftalmologia, il cui reparto di ricerca, con Francesco Versaci, ha sviluppato l'algoritmo che trasforma la misura dell'aberrometro in una curva di acuità visiva. Alla ricerca ha partecipato il Prof. Vito Romano dell'Università degli Studi di Brescia, insieme a Kieren Darcy e Stephen Taylor (Vision Care Clinic, Bristol), Valerio Bo (Casa della Salute, Genova), Giacomo Savini (IRCCS Fondazione Bietti, Roma) e ai chirurghi del GRI Ottavia Filini, Alessandro Boldini e Jacopo Zilioli. I pazienti italiani sono stati operati e misurati nella sede GRI di Brescia.

Una curva di defocus oggettiva permette di valutare il risultato di una lente premium in modo ripetibile e confrontabile tra centri diversi. In prospettiva aiuterà a confrontare lenti diverse con lo stesso metro, a seguire l'esito nel tempo e, quando la misura sarà disponibile anche prima dell'intervento, a scegliere la lente più adatta a ciascun occhio. Gli autori indicano i limiti attuali: il metodo va ancora validato sulle lenti diffrattive e sulle curve a diverse ampiezze di pupilla.

Dott. Andrea Russo, primo autore, Gruppo Refrattivo Italiano: «La curva di defocus è il modo più onesto per dire a un paziente come vedrà con una lente intraoculare, ma finora costava un quarto d'ora di esame e dipendeva da chi lo faceva. Oggi la otteniamo da una fotografia dell'occhio che dura pochi secondi, con la stessa affidabilità in un centro italiano e in uno inglese. È un risultato che nasce da una collaborazione tutta italiana tra chi opera, chi costruisce gli strumenti e chi fa ricerca in università.»

Francesco Versaci, CSO: «Osiris misura le aberrazioni dell'occhio, andando oltre i limiti dei sensori tradizionali. Con questo studio trasformiamo misure ottiche complesse in qualcosa di molto concreto e immediato: quante righe di lettere una persona riesce a leggere, alle diverse distanze.»

Riferimento bibliografico

Russo A, Versaci F, Romano V, Darcy K, Bo V, Filini O, Taylor S, Boldini A, Zilioli J, Savini G. Constructing an Objective Defocus Curve from Pyramidal Wavefront Aberrometry: Mapping Objective-to-Subjective Through-Focus Response. American Journal of Ophthalmology, online 29 ottobre 2026, open access. DOI 10.1016/j.ajo.2026.10.018. Testo completo dello studio

Approfondimento: articolo sul sito del Gruppo Refrattivo Italiano

CSO (Costruzione Strumenti Oftalmici) è l'azienda italiana, con sede a Scandicci (Firenze), leader mondiale nella diagnostica in oftalmologia: progetta e produce topografi, tomografi, aberrometri e microscopi per la cornea e la superficie oculare, tra cui l'aberrometro piramidale Osiris. www.csoitalia.it

Il Gruppo Refrattivo Italiano (GRI) è il centro di chirurgia refrattiva e della cataratta con sedi a Brescia e a Bergamo. Fondato dal Dott. Andrea Russo, autore di 61 pubblicazioni scientifiche peer-reviewed citate oltre 1.200 volte, esegue oltre 1.200 interventi l'anno con laser a femtosecondi (Femto-LASIK, SMILE, PRK, Presbyond), lenti ICL e lenti intraoculari premium. Con l'Osservatorio sulla Vista pubblica i dati aggregati di oltre 22.000 pazienti. www.grupporefrattivoitaliano.it

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