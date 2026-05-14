Dalla Sostenibilità al business: le PMI del territorio scoprono il valore strategico degli ESG per competere e vincere le sfide dei mercati

Trieste, 15 maggio 2026 - Si è svolto ieri giovedì 14 maggio, presso gli spazi del Generali Convention Center di Trieste, l’evento “PMI & Sostenibilità”, organizzato da Manageritalia Friuli Venezia Giulia per promuovere un momento di confronto e dialogo dedicato alla business community, alle imprese e agli stakeholder del territorio sul futuro della sostenibilità nella regione.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di approfondire il ruolo della sostenibilità e delle tematiche ESG, oggi sempre più centrali per lo sviluppo delle imprese, non solo come adempimento normativo ma come vero e proprio elemento strategico di crescita, reputazione, comunicazione e relazione con il mercato e il territorio.

Nell’acronimo ESG: E sta per environmental, ossia tutto ciò che ha a che fare con la tutela dell’ambiente e della biodiversità e la riduzione dell’impronta carbonica. S per Social: i criteri che riguardano le condizioni e il benessere di lavoratori e lavoratrici, come la salute e la sicurezza, a cui si affiancano le tematiche di welfare oltre al supporto alla formazione del personale, nonché il dialogo e lo sviluppo di attività con le comunità locali. Infine, G per Governance: rientrano in quest’area tutte le scelte etiche aziendali che riguardano la lotta alla corruzione, la concorrenza sleale, l’assetto societario, l’impegno verso la comunità e molto altro.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali di Marco Ballarè, Presidente Manageritalia, seguiti dall’introduzione di Stefano De Martin, Presidente Manageritalia Friuli Venezia Giulia.

Stefano De Martin, Presidente di Manageritalia Friuli Venezia Giulia dichiara: “Come Manageritalia Friuli Venezia Giulia, sentiamo la responsabilità di guidare i nostri associati e le imprese del territorio attraverso la grande trasformazione della sostenibilità. Non si tratta solo di adeguarsi a nuove normative, ma di adottare un nuovo modello di business che metta al centro il valore nel lungo periodo. Questo evento vuole dimostrare che Trieste e il Friuli Venezia Giulia sono pronti a giocare un ruolo da protagonisti in questa sfida, mettendo a fattore comune le competenze manageriali indispensabili per governare il cambiamento.”

Roberto Tavano, Consigliere di Manageritalia Friuli Venezia Giulia e coordinatore del programma scientifico ha aggiunto: “Abbiamo costruito questo momento di confronto in modo che avesse con un taglio estremamente operativo: volevamo superare l’idea che la sostenibilità sia un concetto astratto o un mero costo. Attraverso il contributo di esperti di livello nazionale e il racconto di casi aziendali d’eccellenza, mostreremo come i criteri ESG siano oggi la leva fondamentale per accedere ai mercati, attrarre talenti e ottenere finanziamenti. Passare dalla teoria alla pratica significa dotare i manager degli strumenti giusti per generare un impatto reale e misurabile.”

«La sostenibilità non è un costo, ma una grande opportunità. L’Italia, purtroppo, non solo non è sulla traiettoria dello sviluppo sostenibile, ma non sta neanche adottando le politiche giuste. Nei prossimi quattro anni, dei 38 obiettivi quantitativi indicati dalla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, solo 11 risultano raggiungibili, mentre 22 non lo sono entro il 2030 per i restanti obiettivi, la situazione rimane incerta o in peggioramento. È quindi necessario un maggiore impegno da parte delle istituzioni e delle imprese nel perseguire scelte sostenibili». Così Enrico Giovannini, Direttore Scietifico ASvis che prosegue: «Le nuove evidenze prodotte dall’Istituto Tagliacarne sui comportamenti delle aziende più attente ai temi della sostenibilità mostrano in modo chiaro i vantaggi in termini di competitività e crescita. I ricavi sono aumentati del 65% per le imprese High ESG, contro il 55% delle Low ESG, mentre l’occupazione dipendente è cresciuta rispettivamente del 40% e del 28%. Numeri che dimostrano come la scelta della sostenibilità non sia soltanto una decisione etica, ma sempre più una strategia economicamente vincente per le imprese».

Il pomeriggio è proseguito con gli interventi di autorevoli esperti del settore: Enrico Giovannini, Direttore Scientifico ASviS; Francesco Ferrara, Consigliere ODCEC Monza Brianza; Luca Bonaccorsi, EFRAG Sustainability Technical Expert e molti altri. Ampio spazio è stato dedicato alle esperienze concrete e alle migliori best practice attuate delle aziende del territorio attraverso due sessioni dal titolo: “Dalla Teoria alla Pratica” la prima, in cui sono stati affrontati i diversi aspetti normativi per offrire un orientamento operativo per comprendere le nuove tendenze e trasformarle in opportunità grazie alla scelta degli strumenti più adeguati. La seconda “Le PMI che fanno la differenza”, durante la quale sono state presentate best practice e casi di successo di realtà territoriali come Friulia SpA, bofrost Italia, Fondazione Villa Russiz, SWG SpA, EY e Autamarocchi SpA dimostrando come la sostenibilità sia una scelta vincente per il proprio mercato.

Con questo appuntamento, Manageritalia Friuli Venezia Giulia ha voluto offrire alle imprese strumenti, visioni e testimonianze concrete per affrontare il cambiamento e trasformare la sostenibilità in un fattore competitivo e di sviluppo per il territorio.

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