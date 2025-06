Dall’Oscar dei Porti al Port Grammy: “Genova e Miami Beach uniscono le rotte”

Genova, 27/06/2025 - D.J. Onofri, ideatore e conduttore dell’Oscar dei Porti, e Lavinia Colasanto, giornalista RAI e volto storico delle ultime tre edizioni dell’evento, sono stati ricevuti oggi dal sindaco di Miami Beach, Steven Meiner. Un incontro istituzionale di grande prestigio, durante il quale è stato ufficializzato l’invito rivolto al primo cittadino a partecipare al Port Grammy, la nuova manifestazione dedicata alla Blue Economy e alla nautica da diporto, che si terrà il 22 settembre 2025 a Genova, durante il prestigioso Salone Nautico di Genova, famoso nel mondo, in mediapartnership con RAI Italia.

NelI’incontro, il sindaco Meiner ha espresso grande apprezzamento per l’Oscar dei Porti, riconoscendolo come uno degli eventi simbolo della primavera di Miami Beach. Un attestato importante che conferma il valore internazionale della manifestazione, la cui prossima edizione - la diciannovesima - si svolgerà nell'aprile 2026 nella storica cornice di Villa Casuarina, ex Casa Versace, uno dei luoghi più iconici della città.

L'Oscar dei Porti, nato per valorizzare il sistema portuale italiano e oggi celebrato anche oltreoceano, rappresenta un ponte culturale tra l’Italia e gli Stati Uniti, unendo istituzioni, imprese e protagonisti della portualità mondiale. In quest'ottica, è stata molto apprezzata anche l’idea lanciata da Onofri di creare nuove sinergie tra i porti italiani e i SeaTrade Cruise Global, la più importante fiera internazionale del settore crocieristico, che si svolge ogni anno proprio a Miami.

Con il Port Grammy a Genova e l'Oscar dei Porti a Miami Beach, il 2025 si conferma l'anno della consacrazione internazionale di due eventi unici che raccontano la forza, la bellezza e la visione del sistema mare italiano.

Il Piano di comunicazione è supportato dalla Around Italy Consulting di Roma, realtà leader nel campo delle pubbliche relazioni e networking strategico.

