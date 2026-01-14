DeepL rafforza il top management con due nuovi ingressi strategici: Gavin Mee (COO) e Detlef Krause (CRO)

Due leader internazionali con un solido background in aziende tech globali come Salesforce e ServiceNow rafforzano il team in vista della prossima fase di crescita dell'azienda

COLONIA, Germania, 14 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, leader globale nella ricerca e nello sviluppo di prodotti di intelligenza artificiale, annuncia oggi la nomina di Gavin Mee a Chief Operating Officer (COO) e di Detlef Krause a Chief Revenue Officer (CRO). Queste aggiunte strategiche al management teamdi DeepL rappresentano un passo avanti decisivo nella missione dell'azienda di ridefinire le soluzioni IA per le imprese e accelerare la crescita a livello globale.

"Con l'ingresso di Gavin e Detlef nel nostro team, iniziamo il 2026 con i presupposti migliori per favorire l'adozione delle soluzioni di IA di DeepL per le imprese" dichiara Jarek Kutylowski, CEO e fondatore di DeepL. "La loro esperienza sarà fondamentale per espandere le nostre attività, offrire innovazioni ai nostri clienti e consolidare la nostra posizione di leader globale nei prodotti e nella ricerca nel campo dell'IA".

Detlef Krause assume il ruolo di Chief Revenue Officer (CRO)

Detlef Krause, esperto leader nel settore delle vendite di livello enterprise con oltre 25 anni di esperienza, ha ricoperto ruoli dirigenziali presso Microsoft, Salesforce, SAP e ServiceNow, dove ha ricostruito e espanso con successo organizzazioni internazionali. Noto per aver garantito una crescita forte e scalabile nei mercati a livello globale, Krause ha ampliato la presenza di ServiceNow in Germania, nelle regioni EMEA e APAC. Ha fatto crescere l'organizzazione tedesca da 150 a oltre 500 persone e ha raddoppiato il team centrale dell'area EMEA, affermandosi ancora una volta come leader di grande impatto.

La decisione di Krause di entrare a far parte di DeepL non è stata casuale. "Fin dalle mie prime conversazioni con il team di DeepL mi erano chiare due cose: sarei entrato in una delle aziende europee più innovative nel campo dell'IA e in un team diverso da qualsiasi altro avessi mai incontrato. Per me è l'inizio di qualcosa di davvero entusiasmante", afferma Krause.

In qualità di Chief Revenue Officer i Krause subentra a David Parry-Jones, che va in pensione dopo una brillante carriera nel settore tecnologico. Kutylowski commenta così: "La leadership e il contributo al successo di DeepL di David saranno difficili da sostituire: la sua dedizione e la sua competenza sono state fondamentali per aiutarci a diventare leader mondiali nella comunicazione basata sull'IA. Gli siamo profondamente grati per tutto ciò che ha fatto per DeepL e gli auguriamo il meglio per il meritato pensionamento. Sono sicuro che Detlef saprà proseguire su queste solide basi, continuando a guidare la nostra crescita negli anni a venire".

In qualità di CRO Krause si impegnerà a rafforzare la posizione di DeepL come leader di mercato nelle soluzioni di IA per le imprese. "DeepL è già rinomata per la sua IA linguistica di livello mondiale e sta ora emergendo come pioniera nell'IA agentica. Il mio obiettivo è portare la nostra IA in tutte le imprese del mondo, incrementando i flussi di lavoro agentici e integrando DeepL nel cuore delle operazioni commerciali globali", afferma Krause.

Gavin Mee entra in DeepL come Chief Operating Officer (COO))

Gavin Mee si unisce a DeepL in qualità di Chief Operating Officer con un background di rilievo nella scalabilità delle organizzazioni internazionali go-to-market (GTM). Nel corso della sua carriera Mee ha ricoperto posizioni dirigenziali in importanti aziende tech, tra cui Salesforce, Oracle, Adobe, UiPath e Palo Alto Networks.

In DeepL il ruolo di Mee come direttore operativo si concentrerà sul promuovere l'eccellenza operativa, garantire il coordinamento tra i team e sfruttare appieno il potenziale dell'organizzazione. Il suo incarico include lo sviluppo della strategia go-to-market di DeepL e la promozione della collaborazione tra i team di engineering, ricerca e GTM.

"Sono entusiasta di entrare a far parte di DeepL in un periodo così stimolante", dichiara Mee. "Questa azienda ha un prodotto incredibile, un team appassionato e una visione audace per il futuro. Il mio obiettivo è quello di potenziare le nostre operazioni e il nostro modo di lavorare, assicurandoci non solo di soddisfare i nostri clienti, ma anche di massimizzare il valore per i nostri investitori e partner. Insieme daremo vita a un'organizzazione di prim'ordine che continuerà a essere leader nella comunicazione basata sull'IA. DeepL è all'avanguardia nell'innovazione e sono entusiasta di poter contribuire all'espansione dell'azienda a livello globale".

Verso il futuro della comunicazione basata sull'IA

Queste nomine arrivano a seguito dell'anno più positivo di sempre per DeepL, un 2025 caratterizzato da importanti ampliamenti della gamma di prodotti come l'agente IA e il Customization Hub, nonché altre nomine chiave a livello dirigenziale. Sulla scia di questo slancio il 2026 sarà l'anno in cui DeepL estenderà le sue soluzioni IA in Europa e oltre, offrendo innovazioni rivoluzionarie che ridefiniranno il modo in cui le aziende e le persone comunicano e lavorano grazie all'IA.

Informazioni su DeepL

DeepL è un'azienda internazionale che si occupa di ricerca e sviluppo di prodotti di intelligenza artificiale, specializzata nella creazione di soluzioni sicure e intelligenti per problemi aziendali complessi. Oltre 200 000 clienti business e milioni di utenti in 228 mercati internazionali si affidano alla piattaforma di IA linguistica di DeepL non solo per tradurre con precisione in forma scritta e orale, ma anche per migliorare il modo di scrivere. Con una storia all'insegna dell'innovazione, della qualità e della sicurezza, DeepL continua ad ampliare la propria offerta oltre il campo linguistico con il lancio di DeepL Agent, un assistente IA autonomo progettato per trasformare il modo in cui le aziende e i professionisti svolgono il proprio lavoro. Fondata nel 2017 dall'amministratore delegato Jarek Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 1000 dipendenti appassionati ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures. Ulteriori informazioni su DeepL sono disponibili all'indirizzo www.deepl.com.

