Digitalizzare il know how aziendale per renderlo accessibile ai giovani: F.lli Poli lancia il progetto P-EV

Vicenza, 17 febbraio 2025 - Digitalizzare la conoscenza del team di lavoro nelle piccole medie imprese attraverso l’Intelligenza Artificiale. È questa l’idea alla base di P-EV, acronimo di Poli Evoluzione, un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che impegna F.lli Poli per 352.000 euro, co-finanziati nell’ambito del Bando IRISS promosso da SMACT Competence Center. Il progetto nasce per trasformare la conoscenza implicita in esplicita, rendendola accessibile alle nuove generazioni di lavoratori.

L'obiettivo del progetto è quello di creare un sistema di gestione della conoscenza che aiuti a mantenere la continuità aziendale, in un contesto in cui solo il 30% delle PMI metalmeccaniche sopravvive alla seconda generazione. Il cuore del progetto, che prevede fasi di sviluppo da implementare nel corso dei prossimi mesi, è quindi la creazione di un sistema di Knowledge Management (KM) basato sull’AI che permetterà agli operatori di interagire tramite chat per accedere a un vasto database aziendale. Gli algoritmi intelligenti identificheranno e presenteranno informazioni chiave in modo rapido e preciso, facilitando la conservazione e la trasmissione del know-how artigianale e industriale, necessarie per le nuove generazioni di operatori. Il progetto prevede inoltre l'integrazione di sistemi intelligenti sulle attrezzature per il monitoraggio da remoto, la manutenzione preventiva e quella predittiva.

Il progetto è sviluppato in collaborazione con AzzurroDigitale che attraverso Wepladoo, la loro piattaforma di project management per le pmi manifatturiere a commessa, semplifica la pianificazione e il monitoraggio dei progetti in tempo reale, e con il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell’Università di Padova.

«Come piccola azienda manifatturiera veneta, stiamo guardando al futuro per garantire la continuità della nostra impresa. Siamo convinti che questo progetto stia aprendo una nuova strada per il passaggio generazionale, perché oggi è essenziale riuscire a codificare e trasmettere la conoscenza artigianale alle nuove leve» afferma Paola Poli, Presidente di F.lli Poli. «Soltanto in questo modo possiamo mantenere viva quella rete di competenze presente nel tessuto di piccole aziende, come la nostra, che sono la linfa vitale del territorio. Il percorso attuato per la realizzazione di questo progetto è partito dal desiderio di cambiamento, trasformato poi in volontà concreta di evolvere il nostro modo di lavorare. Abbiamo scelto di ispirarci ai principi della Teal Organization e, grazie al progetto Poli-Evoluzione, abbiamo trovato nell' Intelligenza Artificiale un mezzo idoneo a facilitare questo cambiamento e rendere la nostra azienda sempre più pronta per il futuro».

F.lli Poli

F.lli Poli è un'azienda con oltre 50 anni di esperienza nella lavorazione a freddo dei metalli, specializzata nella progettazione e costruzione di stampi per la deformazione della lamiera, inclusa l’imbutitura profonda. Oltre a queste competenze, offre servizi di lavorazione su metallo, stampaggio, taglio laser 3D e assemblaggio fornendo soluzioni innovative e durature per i propri clienti. L'azienda, inoltre, pone grande attenzione alla sostenibilità e alla continuità aziendale, promuovendo pratiche responsabili e un modello di crescita sostenibile per le proprie risorse e processi produttivi. F.lli Poli opera in diversi settori quali: energie alternative, aeronautica, medicale, alimentare, elettrodomestici, farmaceutico, arredamento, agro meccanica, HVAC e illuminazione. F.lli Poli ha due sedi in provincia di Vicenza: la principale a Breganze e un’unità produttiva dedicata allo stampaggio a Fara Vicentino.

Per informazioni: https://www.fratellipoli.it/.