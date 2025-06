Dimensione dà il benvenuto ai clienti di Virgin Fibra con un impegno chiaro: qualità, continuità e trasparenza

Campobasso, 12 giugno 2025 – Dimensione, operatore nazionale nel settore delle telecomunicazioni, si è aggiudicata il Ramo d’Azienda relativo ai Clienti di Virgin Fibra S.r.l., Società attiva nella fornitura di servizi FTTH (Fiber To The Home) che, prima della vendita, faceva parte dell’ecosistema Virgin Group, fondato da Sir Richard Branson. L’iniziativa conferma l’impegno di Dimensione di estendere la diffusione dei propri servizi a banda ultra larga a nuovi segmenti di mercato, rafforzando il proprio posizionamento nel settore delle telecomunicazioni.

Dimensione, dopo l’aggiudicazione del Ramo d’Azienda che comprende il portafoglio Clienti di Virgin Fibra, ha deciso di mantenere le medesime condizioni economiche già in essere per tutti i Clienti, senza nessuna variazione, nel rispetto del principio di trasparenza. L’operazione, seguita dagli avvocati Michele Sansone e Salvatore Di Pardo del foro di Campobasso, è stata coordinata dal Tribunale di Milano. I Clienti interessati dall’operazione continueranno a usufruire della qualità dei servizi attualmente attivi, senza nessuna interruzione, con l’obiettivo di migliorarne ulteriormente le prestazioni attraverso il know-how di Dimensione.

"Questa operazione rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita di Dimensione", ha dichiarato Roberto Padulo, Founder e CEO di Dimensione. “Siamo lieti di dare il benvenuto ai nuovi Clienti che potranno usufruire delle nostre connessioni in fibra ottica FTTH di ultima generazione. La nostra missione è accompagnare famiglie, enti e imprese nel processo di digitalizzazione offrendo soluzioni sempre più efficienti e avanzate”.

“Ampliare la nostra base Clienti nei segmenti consumer e business, significa moltiplicare le opportunità di crescita attraverso l’erogazione di servizi diversificati, in linea con le esigenze di un mercato in costante evoluzione” ha aggiunto Giuseppe Socci, COO e CTO di Dimensione.

L’esito positivo della procedura di aggiudicazione costituisce una tappa fondamentale della strategia d’impresa perseguita da Dimensione, volta a rispondere in modo efficace alla domanda di connettività di un numero crescente di utenti in aree sempre più estese del Paese.

