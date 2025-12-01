Disponibile il nuovo report dell’Osservatorio Fractional Management del gruppo di ricerca ISF – Innovation, Strategy & Family Business della School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con YOURgroup

Milano, 1 dicembre 2025 – L’Osservatorio Fractional Management del gruppo di ricerca ISF – Innovation, Strategy & Family Business della School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con YOURgroup, pubblica il nuovo capitolo del proprio studio dedicato all’evoluzione del Fractional Management in Italia.

Il report è stato presentato durante il Community Event dell’Osservatorio, presso la sede POLIMI GSoM dei Navigli lo scorso 26 novembre 2025. Durante l’evento, Giovanni Di Pascale, CEO di Altea Green Power, ha potuto esprimere il suo punto di vista sul mondo della fractional leadership, avendo utilizzato questa formula di management. Josip Kotlar, Professore Ordinario di Strategia, Innovazione e Imprese Familiari e Direttore Scientifico dell’Osservatorio, si è confrontato con tre fractional manager per comprendere quali siano le più importanti dinamiche emergenti che connotano questo settore.

Durante la conferenza si è discusso anche del secondo report. Dopo il successo del primo report, che aveva delineato le basi e le caratteristiche fondanti di questo fenomeno in crescita, il nuovo documento approfondisce l’evoluzione del modello e le caratteristiche chiave della figura del Fractional Manager.

Attraverso un’analisi aggiornata e nuove testimonianze dirette, l’Osservatorio prosegue il proprio percorso di indagine su come il Fractional Management stia ridefinendo il concetto stesso di leadership aziendale.

Anche in questa seconda fase della ricerca hanno contribuito numerosi professionisti ed esperti del settore, che hanno condiviso esperienze, dati e riflessioni, offrendo una visione sempre più completa di un mercato in rapida maturazione.

Il progettoconferma l’obiettivo di mettere a disposizione della comunità manageriale e delle PMI italiane uno strumento di conoscenza continuativo e aperto, con report pubblicati su base trimestrale.

«L’interesse crescente verso il Fractional Management e la partecipazione attiva di tanti manager testimoniano quanto questa modalità di collaborazione sia oggi un elemento chiave per la competitività delle imprese», commenta Federico Frattini, Dean della POLIMI Graduate School of Management e Professore Ordinario di Strategia e Innovazione. «Le aziende che adottano modelli di management frazionato riescono a sviluppare percorsi di trasformazione e innovazioneagili e sostenibili».

«Questo secondo report conferma la solidità del percorso intrapreso quest’anno e la nostra leadership non solo di risultati, ma anche di pensiero», aggiunge Andrea Pietrini, Chairman di YOURgroup. «Quando abbiamo introdotto il modello del Fractional Management in Italia, era solo una nostra visione. Oggi rappresenta una realtà consolidata, che offre opportunità sia alle imprese sia ai manager. Con la collaborazione con il Politecnico di Milano continuiamo a portare evidenze, dati e best practice a supporto della crescita di questo ecosistema».

Potete scaricare il report qui: https://yourgroup.it/secondo-osservatorio-fractional-manager/

