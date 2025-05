Dissuasori per piccioni, Italgam: lo scovolo a cono è il nuovo prodotto per la protezione dei tetti a coppo

Nasce lo scovolo a cono: l’ultima innovazione firmata Italgam per proteggere i tetti a coppo da nidi, uccelli e accumuli di sporco, migliorando la durabilità e la pulizia delle coperture tradizionali.

Roma, 21 maggio 2025.L’innovazione incontra la tradizione edilizia grazie a Italgam, azienda romana in forte crescita nell’offrire soluzioni sempre più efficaci e su misura contro i danni a tetti e impianti fotovoltaici da parte dei volatili. L’azienda ha appena lanciato un nuovo prodotto: uno scovolo a forma di cono, pensato per migliorare la funzionalità e la pulizia dei tetti a coppo.

“Il nuovo scovolo conico – spiega Maurizio Chiacchierini, amministratore della Italgam Srl – è lungo 25 centimetri ed è progettato per essere inserito alla fine del tetto, precisamente in quel punto dove si forma una piccola cavità tra i coppi. Infatti è una sorta di galleria naturale e spesso diventa rifugio per rondini, piccoli uccelli e nidiatori vari, con conseguente accumulo di sporco, nidi, piume e detriti. Grazie alla sua forma, questo scovolo si infila perfettamente nella cavità terminale dei coppi, agendo da tappo protettivo”.

Il nuovo scovolo a cono impedisce quindi l’accesso ai volatili e riduce al minimo la necessità di manutenzione, contribuendo a mantenere pulite e funzionali le strutture del tetto. “Questo prodotto – precisa Chiacchierini – è nato da un’attenta osservazione delle problematiche comuni in molti edifici. Si presenta come una soluzione semplice ma efficace ed è nuova sul mercato”.

Il lancio dello scovolo a cono rappresenta un ulteriore passo avanti per Italgam, che continua a espandere la sua offerta con prodotti mirati e innovativi. L’azienda, ormai punto di riferimento nel settore, conferma così il suo impegno nel rispondere alle esigenze reali con soluzioni su misura. Tra i suoi prodotti di punta c’è il dissuasore Evo, brevettato per risolvere il problema dell’invasione dei piccioni sotto gli impianti fotovoltaici. Ha una facile applicazione ad incastro (senza la necessità di forare i pannelli) e non arreca alcun danno ai volatili, perché progettato per impedirne la nidificazione. Recentemente è uscita sul mercato anche la versione Evo Snake, caratterizzata da una colorazione simile ad un serpente con lo scopo di fungere ancora meglio da dissuasore per i volatili.

A fare la differenza nella scelta dei prodotti Italgam è sia l’alta qualità dei materiali sia la garanzia della totale produzione made in Italy. Negli ultimi mesi Italgam ha conosciuto una significativa espansione, sia in termini di fatturato che di riconoscibilità, posizionandosi anche nel mercato europeo, in particolare Germania, Francia e Spagna.

