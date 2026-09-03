DJI lancia Osmo 360 II a IFA 2026, offrendo un imaging di punta a 360° in 8K per riprese epiche, di giorno o di notte

La nuova fotocamera 360 di DJI presenta un sensore d'immagine HDR da 1 pollice in 8K/60fps, AI SuperNight 2.0 e obiettivi ultra-resistenti sostituibili

BERLINO, 3 settembre 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia delle fotocamere creative, lancia oggi Osmo 360 II sul mercato globale. Dotata dell'ultima tecnologia di imaging panoramico di punta dell'azienda, questa soluzione di nuova generazione si basa sull'esperienza nell'imaging portatile che DJI ha accumulato in oltre 12 anni come azienda rivoluzionaria del settore. Il DNA tecnico di Osmo 360 II si è evoluto partendo dalle innovazioni di DJI nel controllo delle distorsioni per la fotografia aerea, nella stabilizzazione della serie professionale di stabilizzatori Ronin e nella scienza del colore sviluppata attraverso le successive generazioni di fotocamere Osmo Action. Inoltre, Osmo 360 II si evolve rispetto alla prima fotocamera a 360° dell'azienda, Osmo 360, e al primo drone a 360°, Avata 360, per offrire capacità di imaging ulteriormente migliorate.

Il sensore d'immagine quadrato HDR avanzato di Osmo 360 II aumenta l'utilizzo del sensore del 25%1, riducendo il consumo energetico e mantenendo le riprese pulite e nitide, di giorno o di notte1. Abbinato ad AI SuperNight 2.0, Osmo 360 II cattura scatti in condizioni di scarsa illuminazione eccezionalmente puliti. Oltre ai progressi nella qualità dell'immagine, la nuova fotocamera a 360° offre anche obiettivi ultra-resistenti e sostituibili 1 e 105 GB di memoria integrata, permettendo ai creator di catturare senza pensieri ogni momento, di giorno o di notte, con dettagli straordinari da qualsiasi angolazione.

Imaging HDR a 360° in 8K/60 fps con sensore da 1 pollice che cattura scene d'azione epiche, di giorno o di notte

Osmo 360 II vanta il primo avanzato sensore d'immagine HDR quadrato da 1 pollice del settore1 che mantiene lo stesso campo visivo a 360° di un tradizionale sensore rettangolare da 1 pollice. La gamma dinamica a 360° è stata ampliata fino a 14,5 stop1, raddoppiando l'intervallo di luminosità. Inoltre, un nuovissimo algoritmo di riduzione del rumore basato su IA, AI SuperNight 2.0, permette ai creator di catturare scatti in condizioni di scarsa illuminazione1 estremamente puliti e luminosi. Per riprese d'azione ad alta velocità, i grandi pixel da 2,4 μm della fotocamera e un chip ad alte prestazioni permettono di ottenere riprese epiche da ogni angolazione a 360° in 8K/60fps, mantenendo ogni fotogramma nitido e privo di sfocature da movimento.

Scenari diversi, angolazioni varie:

Funzioni creative per modellare la luce:

Flussi di lavoro migliorati con Spotlight Segui e connessioni NFC con un tocco

Osmo 360 II e l'app DJI Mimo aggiornata offrono un tracciamento intelligente del soggetto e funzionalità migliorate per una maggiore facilità d'uso. Con Spotlight Segui1, i creator possono tracciare in modo intelligente e mantenere il soggetto al centro dell'inquadratura, indipendentemente da come ruota la fotocamera, senza bisogno di eseguire il reframing in post–produzione. Inoltre, Osmo 360 II offre una nuova area NFC per rendere i flussi di lavoro più fluidi. Con un solo tocco, la fotocamera può collegarsi rapidamente all'app Mimo, trasferire le riprese o andare direttamente alla pagina di editing dell'app. Gli utenti possono importare direttamente i file video a 360° esportati da DJI Studio utilizzando il plugin per DaVinci Resolve, accelerando i flussi di lavoro professionali. Grazie a questi aggiornamenti, DJI permette a una gamma più ampia di utenti, dagli specialisti dell'imaging professionale agli utenti di tutti i giorni, di diventare creator di contenuti panoramici.

Create in tutta tranquillità con obiettivi ultra-resistenti sostituibili

Osmo 360 II presenta un nuovissimo design con obiettivi sostituibili. Entrambi gli obiettivi sono dotati di un rivestimento ottico ultra–resistente che migliora la resistenza ai graffi e all'usura. Se un obiettivo si danneggia, è possibile sostituirlo facilmente e continuare a girare rapidamente. Con un peso di soli 183 g e una memoria integrata di 105 GB, la fotocamera rende le riprese in movimento un gioco da ragazzi. Inoltre, la batteria di Osmo 360 II consente di registrare per 100 minuti consecutivi 1 a una risoluzione di 8K/30 fps e ricaricarsi velocemente fino all'80% in soli 22 minuti 1. Con il manico telescopico con batteria, il tempo di funzionamento può essere esteso di 180 minuti1.

Integrazione perfetta nell'ecosistema DJI

Osmo 360 II integra una matrice a quattro microfoni e un design di riduzione del rumore del vento che offre un audio nitido direttamente dalla fotocamera. Con la connessione diretta del microfono OsmoAudio di DJI, la fotocamera è compatibile con DJI Mic 3, DJI Mic 2, DJI Mic Mini 2S, DJI Mic Mini 2 e DJI Mic Mini. Il design a sgancio rapido a doppia direzione di Osmo abilita l'aggancio magnetico su entrambi i lati. Dotato di attacco filettato da 1/4", si collega facilmente agli accessori dell'ecosistema DJI Osmo e alle attrezzature fotografiche tradizionali, sbloccando angolazioni uniche per qualsiasi scena.

Osmo 360 II debutta dal vivo a IFA 2026

DJI presenterà Osmo 360 II a IFA 2026 (stand n. H20-129, padiglione 20), una delle più grandi fiere di elettronica di consumo al mondo, dal 4 all'8 settembre. I partecipanti potranno sperimentare in prima persona le innovative capacità di imaging dell'ultima fotocamera a 360° di DJI.

Prezzo e disponibilità

DJI Osmo 360 II potrà essere acquistata a partire da oggi in Italia nelle seguenti configurazioni.

Migliorate l'esperienza di ripresa con Osmo 360 II grazie a una gamma di nuovi accessori. Ciascuno è acquistabile separatamente.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i prodotti DJI, è ora disponibile per Osmo 360 II. I danni accidentali sono coperti dal servizio di sostituzione, inclusi normale usura, impatti e danni causati dall'acqua. Con un esiguo costo aggiuntivo, in caso di incidente potrete usufruire della sostituzione del prodotto danneggiato.

DJI Care Refresh (1 anno) include fino a due sostituzioni in un anno. DJI Care Refresh (2 anni) include fino a quattro sostituzioni in due anni. Altri servizi di DJI Care Refresh includono garanzia ufficiale, servizio di garanzia internazionale e spedizione gratuita. Per maggiori dettagli, visitare: https://www.dji.com/support/service/djicare-refresh

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a: https://www.dji.com/360-2

1 Tutti i dati sono stati acquisiti usando un modello di produzione in un ambiente controllato. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web ufficiale DJI.

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