DJI Osmo Pocket 4P di colore bianco perla è ora disponibile e porta stile ai creator cinematografici di tutto il mondo

La versione di colore bianco perla dell'innovativa fotocamera con stabilizzatore a due obiettivi di DJI offre 17 stop di gamma dinamica, video HDR a 10 bit e una scienza del colore D-Log 2 avanzata

SHENZHEN, Cina, 20 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondiale nei droni civili e nella tecnologia per fotocamere creative, annuncia oggi la disponibilità di Osmo Pocket 4P di colore bianco perla in Italia. Questa nuova ed elegante colorazione offre tutta la potenza di ripresa cinematografica a due obiettivi dell'acclamato Osmo Pocket 4P, con un sensore CMOS premium da 1 pollice e 17 stop di gamma dinamica, il profilo colore D-Log 2 a 10 bit più recente e due obiettivi che coprono un intervallo ottico da 20 mm a 60 mm. Realizzata con pigmenti perlati arricchiti con mica e tecnologia di rivestimento a spruzzo multistrato, la finitura di colore bianco perla rivela delicate e morbide variazioni luminose in diverse condizioni di illuminazione e da diversi angoli di visione. Combina la sobria raffinatezza di una fotocamera professionale con l'eleganza discreta di un lusso ricercato, ideale per fotografia lifestyle, vlog di viaggio e racconti quotidiani, offrendo ai creator più attenti allo stile una nuova scelta visiva per i loro strumenti creativi.

Storytelling cinematografico professionale con stile

Osmo Pocket 4P di colore bianco perla è progettata attorno a due potenti configurazioni di obiettivi che trasformano il modo in cui i creator catturano il mondo. L'obiettivo grandangolare principale da 20 mm integra un nuovo sensore CMOS da 1 pollice con apertura f/2.0 e consente di registrare video fino a 4K/240 fps grazie all'avanzata tecnologia LOFIC. I suoi 17 stop di gamma dinamica, di solito presenti solo nelle cineprese di fascia alta, preservano eccezionali dettagli nelle alte luci e nelle ombre anche in condizioni di illuminazione difficili, incluse splendide immagini di tramonti, ritratti in controluce e scene ad alto contrasto. Il nuovo profilo colore D-Log 2 a 10 bit cattura oltre un miliardo di colori, consentendo ai creator di recuperare i dettagli nelle ombre e nelle alte luci con precisione di livello cinematografico e la massima flessibilità in fase di color grading. Nel frattempo, il medio teleobiettivo premium da 60 mm con apertura f/1.8, profondità di campo equivalente a f/6.3, zoom ottico 3× e zoom fino a 12× crea i caratteristici ritratti a profondità di campo ridotta che definiscono le produzioni cinematografiche. In combinazione con la stabilizzazione precisa dello stabilizzatore e la scienza del colore di livello professionale, questi obiettivi permettono ai creator di riprendere con un'intenzione cinematografica, mantenendo un controllo di livello studio e un'ampia padronanza in post-produzione in un formato straordinariamente compatto da 230 grammi.

Funzioni creative per la produzione video moderna

Pienamente compatibile con l'ecosistema Osmo

Osmo Pocket 4P di colore bianco perla si integra alla perfezione con il versatile ecosistema di accessori DJI. Questa edizione è compatibile con la luce di riempimento per Osmo Pocket 4, filtri ND e polarizzatori premium, adattatori per obiettivo grandangolare, manico con batteria e microfoni OsmoAudio, tutti venduti separatamente. Questo approccio all'ecosistema permette ai creator di costruire rig personalizzati su misura per le loro esigenze di produzione, sia quando girano da soli sia quando gestiscono complessi setup multicamera.

Prezzo e disponibilità

Osmo Pocket 4P di colore bianco perla è ora disponibile in Italia tramite store.dji.com e i rivenditori DJI autorizzati. Prezzi e configurazioni:

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i prodotti DJI, è ora disponibile per Osmo Pocket 4P di colore bianco perla. I danni accidentali sono coperti dal servizio di sostituzione, inclusi la normale usura, gli impatti e i danni causati dall'acqua. Con un piccolo costo aggiuntivo, in caso di incidente potrete sostituire il prodotto danneggiato.

DJI Care Refresh (piano annuale) include fino a due sostituzioni in un anno. DJI Care Refresh (piano biennale) include fino a quattro sostituzioni in due anni. Altri servizi di DJI Care Refresh includono la garanzia ufficiale, il servizio di garanzia internazionale e la spedizione gratuita. Per l'elenco completo dei dettagli, visitate: www.dji.com/support/service/djicare-refresh

Per ulteriori informazioni, consultate: www.dji.com/osmo-pocket-4p

Immagini e risorse sono disponibili al link: https://bit.ly/4ixhJOm

¹ Tutti i dati sono stati misurati utilizzando un modello di serie di Osmo Pocket 4P in condizioni controllate. Per ulteriori informazioni, consultate il sito web ufficiale di DJI.

Informazioni su DJI

Dal 2006, DJI è leader mondiale nell'innovazione nel settore dei droni civili, consentendo alle persone di spiccare il volo per la prima volta, ai visionari di trasformare la propria immaginazione in realtà e ai professionisti di rivoluzionare il proprio lavoro. Oggi, DJI contribuisce a costruire un mondo migliore promuovendo costantemente il progresso umano. Con un approccio orientato alle soluzioni e un'autentica curiosità, DJI ha esteso le proprie ambizioni ad ambiti quali le energie rinnovabili, l'agricoltura, la sicurezza pubblica, la topografia e la cartografia, nonché l'ispezione delle infrastrutture. In ogni applicazione, i prodotti DJI offrono esperienze che arricchiscono la vita delle persone in tutto il mondo in modi sempre più significativi.

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