Dreamin*101: un secolo di tradizione italiana per un sonno naturale e di qualità

Milano, 18 novembre 2024. Con oltre 101 anni di esperienza nel settore del riposo, Dreamin*101 porta avanti una tradizione tutta italiana che combina artigianalità, sostenibilità e attenzione al benessere. L’azienda, nata dalla passione per il comfort e la qualità, continua a innovare con una gamma di prodotti pensati per chi cerca un riposo autentico e rigenerante, senza compromessi.

Materie prime naturali e sostenibilità al centro

Ogni prodotto Dreamin*101 è il risultato di un’accurata selezione di materie prime naturali. L’azienda sceglie piume, cotone e altri materiali che rispettano l’ambiente e garantiscono un riposo sicuro e confortevole. I valori di sostenibilità e rispetto degli animali sono centrali nella produzione e sono confermati da certificazioni che assicurano processi etici in ogni fase della filiera.

Topper e piumoni: comfort e design per ogni esigenza di riposo

La collezione Dreamin*101 risponde a esigenze diverse, offrendo soluzioni su misura per ogni tipo di riposo. I topper per materasso (come il topper matrimoniale), ad esempio, sono pensati per migliorare il supporto e aggiungere morbidezza, migliorando la qualità del sonno senza la necessità di cambiare il materasso. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono un perfetto equilibrio tra comfort e sostegno.

Per chi cerca una soluzione completa, i piumoni Dreamin*101, di cui i piumoni singoli, piumone una piazza e mezza e piumoni matrimoniali sono espressione, sono progettati per offrire calore e traspirabilità, mantenendo una temperatura ottimale per tutto l’anno. Grazie a un’imbottitura naturale, ogni piumone rappresenta il meglio della tradizione italiana, coniugando design moderno e comfort.

Filiera corta e attenzione al cliente

Dreamin*101 si distingue per la sua filiera diretta, che permette di offrire prodotti confezionati su misura e inviati direttamente a casa del cliente, senza passaggi intermedi. Questo approccio, oltre a garantire qualità, assicura anche un prezzo competitivo per articoli di alto livello.

L’azienda offre poi 101 notti di prova, spedizione e reso gratuiti, per garantire ai clienti la libertà di testare ogni prodotto in completa tranquillità.

Qualità certificata e innovazione continua

Ogni articolo Dreamin*101 è sottoposto a rigorosi controlli di qualità nei laboratori aziendali, i primi in Italia a ottenere il riconoscimento dell’IDFB (Organizzazione Internazionale della Piuma). Grazie a questo impegno, l’azienda è in grado di offrire prodotti che rispettano gli standard più elevati, assicurando un riposo salutare e di lunga durata.

Con Dreamin*101, il sonno diventa una vera e propria esperienza di benessere.