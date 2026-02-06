circle x black
È online Bioarginina.it, il nuovo progetto digitale del brand Bioarginina® di Farmaceutici Damor

06 febbraio 2026 | 15.12
LETTURA: 2 minuti

Napoli, 06/02/2026 - È online bioarginina.it , il nuovo sito di prodotto dedicato al brand Bioarginina®, sviluppato da Farmaceutici Damor , storica azienda farmaceutica italiana attiva dal 1943, con il supporto strategico di SEO Cube Agency . La piattaforma nasce con l’obiettivo di valorizzare il brand Bioarginina attraverso un progetto digitale strutturato, capace di integrare informazione scientifica, contenuti di approfondimento e presentazione delle diverse formulazioni di prodotto.

Il sito Bioarginina.it è stato concepito come uno spazio per chi cerca informazioni affidabili sul recupero energetico nei diversi ambiti di vita quotidiana e perché no, su Bioarginina® e sulle sue formulazioni, aiutandolo a comprendere il ruolo della L-arginina nell’organismo, i contesti di utilizzo e i limiti, basandosi sulle evidenze scientifiche.

Nel corso degli anni, il brand Bioarginina® si è evoluto attraverso attività di ricerca e sviluppo che hanno portato alla definizione di diverse formulazioni, pensate per rispondere a esigenze differenti, come Bioarginina® Orale, Bioarginina® C Orale e Bioarginina® Zero Orale. Tutti i prodotti del brand hanno ottenuto la certificazione “vegan”, a garanzia dell’assenza di ingredienti, derivati o coadiuvanti di origine animale in ogni fase del processo produttivo.

La produzione dei prodotti a marchio Bioarginina® avviene interamente presso il sito produttivo di Farmaceutici Damor a Napoli, nel rispetto degli standard qualitativi e dei processi certificati che caratterizzano l’azienda farmaceutica.

La progettazione e la strategia digitale di Bioarginina.it sono state curate da SEO Cube Agency, agenzia specializzata in strategie digitali, SEO e progetti editoriali orientati alla crescita organica e alla valorizzazione dei brand. L’intervento ha riguardato la definizione dell’architettura informativa, la struttura dei contenuti e l’impostazione strategica del progetto, con particolare attenzione alla coerenza tra identità di marca, informazione scientifica e presenza digitale nel medio-lungo periodo.

Farmaceutici Damor S.p.A. (Unipersonale)

Via Emilio Scaglione, 27

80145 Napoli Italia

Sito Web:https://bioarginina.it/

Contatti: info@farmadamor.it

Contatti:
Immediapress
comunicati@immediapress.it

Bioarginina Farmaceutici Damor SEO Cube Agency recupero energetico L arginina
