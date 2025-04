EcoFlow lancia la serie STREAM: un kit Fotovoltaico intelligente basato su IA

Il primo kit fotovoltaico da balcone che offre un metodo pratico per beneficiare di bollette energetiche quasi azzerate

BERLINO, 15 aprile 2025 /PRNewswire/ -- EcoFlow, leader nel campo delle soluzioni per l'alimentazione portatile e dell'energia rinnovabile, annuncia il lancio del Kit Fotovoltaico con Accumulo STREAM. Forte della rivoluzionaria rete solare basata sull'AI, la serie STREAM introduce il primo kit fotovoltaico da balcone che riduce in modo intelligente i costi delle bollette energetiche.

La serie include una suite di componenti all'avanguardia: batterie solari plug-in (STREAM Ultra X, STREAM Ultra, STREAM Pro e STREAM AC Pro), microinverter STREAM, presa intelligente, contatore intelligente e pannelli solari. Con questa linea di prodotti, EcoFlow punta a trasformare radicalmente il panorama degli impianti fotovoltaici con una gestione intelligente dell'energia e un design di qualità superiore.

Una rivoluzione dell'energia domestica con soluzioni intelligenti e flessibili

La serie EcoFlow STREAM risponde alle variegate esigenze energetiche delle famiglie moderne, offrendo combinazioni flessibili che si prestano a vari casi d'uso:

Per chi è alle prime esperienze con un kit fotovoltaico:

Per chi già possiede un microinverter e ha bisogno di una soluzione di accumulo supplementare a batteria:

Per gli utenti esperti alla ricerca dell'impianto fotovoltaico perfetto:

Caratteristiche principali della serie STREAM: una nuova era per il kit fotovoltaico

Bollette energetiche ai minimi grazie alla rete solare basata sull'AI

I tradizionali impianti fotovoltaici devono fare i conti con limitazioni significative in termini di efficienza e praticità. A causa dei vincoli normativi, questi sistemi sono limitati a un'uscita inferiore a 800 W verso la rete domestica, ragione per cui non possono alimentare in modo autonomo con energia solare gli apparecchi ad alta potenza. Anche se alcuni produttori fanno fronte a questo limite supportando collegamenti diretti batteria-apparecchio, questa soluzione richiede agli utenti di scollegare e sostituire manualmente le batterie esaurite, un procedimento che risulta scomodo e laborioso. Come se non bastasse, quando la batteria si esaurisce, spesso gli apparecchi collegati tornano automaticamente all'alimentazione di rete, annullando i risparmi auspicati e portando a continue spese per l'elettricità. Di conseguenza, gli utenti devono fare i conti con frequenti interruzioni e un certo livello di complessità che impediscono loro di sfruttare appieno i vantaggi del kit fotovoltaico.

Con la serie STREAM e l'introduzione della rete solare basata sull'AI, EcoFlow trasforma radicalmente l'esperienza di utilizzo degli impianti fotovoltaici. Il sistema intelligente elimina la necessità di intervenire manualmente coordinando automaticamente più batterie in tutta l'abitazione. Tutte le batterie, ovunque siano state collocate, contribuiscono simultaneamente a distribuire energia, assicurando tempi di funzionamento prolungati per gli apparecchi ad alta potenza e riducendo la dipendenza dalla rete. Grazie alla possibilità di posizionare le batterie in modo flessibile e alla semplicità dell'installazione, gli utenti beneficiano di una configurazione efficiente e semplificata che garantisce una gestione dell'energia senza complicazioni. Automatizzando in modo intelligente il flusso e la conservazione dell'energia, questa tecnologia innovativa aiuta le famiglie a incamminarsi verso l'azzeramento delle bollette dell'elettricità.

Uscita CA di bypass da 2.300 W in doppia modalità: alimenta il 99% degli elettrodomestici con il solare

La serie STREAM introduce l'uscita CA di bypass da 2.300 W in doppia modalità, consentendo agli utenti di alimentare a energia solare il 99% degli elettrodomestici. Il sistema convoglia alla perfezione l'energia solare nella rete domestica, alimentando al contempo gli apparecchi mediante due uscite CA indipendenti. Questa innovazione permette di far funzionare, senza dipendere dall'energia della rete, sia i dispositivi essenziali a bassa potenza come i computer portatili, sia gli apparecchi ad alta potenza come i condizionatori d'aria. Sia che gli apparecchi vengano alimentati direttamente tramite bypass o integrando l'alimentazione della rete, l'energia solare viene adattata in modo intelligente per soddisfare il fabbisogno del nucleo domestico, offrendo un livello di flessibilità ed efficienza senza pari.

Ingresso FV da 2.800 W in doppia modalità per una raccolta efficiente di energia solare

Grazie alle capacità di ingresso fotovoltaico (FV) in doppia modalità più avanzate del settore, la serie STREAM assicura la massima raccolta di energia solare per tutti i tipi di abitazioni. STREAM Ultra supporta un ingresso FV in doppia modalità fino a 2.800 W, combinando un ingresso solare di 2.000 W con 800 W aggiuntivi provenienti dal microinverter. STREAM Pro fornisce un ingresso FV fino a 2.300 W, il che rende entrambi i modelli incredibilmente efficienti per svariati contesti, dai piccoli appartamenti alle abitazioni di grandi dimensioni.

App EcoFlow con funzionalità AI avanzate*

Con le sue funzionalità avanzate basate sull'AI, l'app EcoFlow aggiunge un ulteriore livello di intelligenza e controllo alla gestione dell'energia. Per le famiglie con tariffe elettriche variabili, la funzionalità a fasce orarie basata sull'AI contribuisce ad abbassare i costi dell'elettricità provvedendo automaticamente a ricaricare le batterie durante le ore non di punta e utilizzando invece l'energia immagazzinata nelle fasce orarie di punta. Per i nuclei domestici con tariffe fisse per l'elettricità, il sistema consente di impostare manualmente i piani tariffari per le previsioni basate sull'AI. Le previsioni energetiche basate sull'AI sono una funzionalità con cui il sistema fa previsioni sulla generazione e sul consumo di energia con un livello di accuratezza del 94%, consentendo agli utenti di prendere decisioni informate sull'utilizzo dell'energia domestica. Inoltre, il gestore adattativo dell'energia continua ad analizzare le abitudini di consumo energetico per migliorare l'efficienza del sistema nel corso del tempo. La serie STREAM offre anche un'integrazione perfetta con l'ecosistema EcoFlow e con altre piattaforme di terze parti come Shelly, Tibber, Nord Pool ed Epex Spot, supportando così un'esperienza globale di gestione intelligente dell'energia domestica.

* È richiesto un abbonamento per utilizzare le funzioni AI disponibili nell'app EcoFlow.

Energia solare stabile con installazione personalizzabile

I pannelli solari rigidi della serie STREAM, disponibili con potenze dai 250W ai 520W, sono forniti con 10 tipi di staffe per supportare svariati scenari di installazione tra cui giardini, varie tipologie di balconi, tetti piatti, tetti inclinati e facciate. Il microinverter STREAM può essere attivato con un ingresso solare di appena 3 W, il che assicura una generazione di energia solare stabile anche all'alba o al tramonto quando la luce è scarsa. Quando viene collegato all'inseguitore solare ad asse singolo 2 EcoFlow, l'ingresso solare può essere aumentato fino al 60%, massimizzando l'autoconsumo di energia solare.

Design solare compatto e sicurezza integrata

La serie STREAM vanta un design elegante e compatto; le sue dimensioni più piccole del 40% rispetto ai sistemi tradizionali lo rendono ideale per le abitazioni con spazio limitato. Le dimensioni ridotte, tuttavia, non compromettono in alcun modo le prestazioni. Il sistema dispone di funzionalità integrate come la protezione da sovracorrente, un grado di impermeabilità IP65 e un funzionamento ultra silenzioso che produce soli 30 dB di rumore, per garantire un funzionamento sicuro e affidabile in qualsiasi ambiente. Il suo design efficiente e resistente garantisce prestazioni eccellenti anche in condizioni climatiche difficili.

Disponibilità

La serie EcoFlow STREAM offre opzioni di acquisto flessibili per soddisfare diverse esigenze:

Promozione speciale di lancio

Dal 15 al 29 aprile, EcoFlow offre una promozione esclusiva per i primi acquirenti con sconti fino al 20% sul sito ufficiale di EcoFlow:

A partire dal 30 aprile, i prodotti della serie STREAM saranno disponibili per il pre-ordine ai prezzi di vendita al dettaglio sul sito web EcoFlow e su Amazon.

La serie STREAM sarà ufficialmente disponibile per l'acquisto il 15 maggio.

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un fornitore leader di soluzioni energetiche ecosostenibili, che porta avanti l'impegno di dare energia a un mondo nuovo. Fin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow si è prefissa l'obiettivo di fare da apripista nel settore, offrendo a privati e famiglie soluzioni di alimentazione per la casa, per le attività all'aperto e l'utilizzo in viaggio all'insegna della flessibilità, dell'innovazione, dell'affidabilità, della semplicità e della meticolosità. Con sedi negli Stati Uniti, in Germania e in Giappone, EcoFlow ha fornito energia a più di 5 milioni di utenti in 140 mercati in tutto il mondo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2663786/EcoFlow.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ecoflow-lancia-la-serie-stream-un-kit-fotovoltaico-intelligente-basato-su-ia-302427780.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire