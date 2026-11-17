A quattro anni dal debutto nella telefonia mobile, Ehiweb cambia l'infrastruttura su cui viaggiano le sue SIM. Il provider bolognese ha comunicato ai clienti il passaggio di Ehiweb Mobile alla rete TIM, scelta che riguarda tanto i privati quanto le aziende e che porta con sé la novità più attesa: il supporto al 5G su tutte le schede, senza distinzioni di piano.

Ehiweb, dalla nascita nel 2022 al cambio di rete

Per capire il peso della notizia, bisogna tornare al novembre 2022, quando l'operatore, presente sul mercato dal 2004 con servizi di connettività e telefonia VoIP, decise di aggiungere anche il mobile al proprio catalogo. L'idea era semplice: permettere ai clienti di gestire fibra, telefono fisso e cellulare con un solo interlocutore e un unico servizio di assistenza, invece di dividersi tra più contratti e più numeri da chiamare in caso di problemi. Da allora il servizio si è evoluto per gradi, con la revisione delle tariffe e l'introduzione del VoLTE, che ha migliorato la qualità delle chiamate e reso possibile telefonare mentre si naviga. Il cambio di rete è però il passo più consistente compiuto finora.

Più velocità e meno configurazioni

Nella pratica, la differenza più evidente per gli utenti sarà la velocità. Con il 5G, attività diventate ormai quotidiane come guardare un video in streaming, partecipare a una videochiamata di lavoro o inviare foto e documenti pesanti dallo smartphone, dovrebbero risultare più rapide e fluide. Serve naturalmente un telefono compatibile con la nuova tecnologia, ma chi non ne possiede uno non resta escluso: la SIM continua a funzionare in 4G, come avveniva fino a oggi. Sparisce invece una delle piccole complicazioni che spesso accompagnano l'attivazione di una nuova scheda, ossia la configurazione manuale dell'APN, il parametro che consente al telefono di collegarsi a internet. Con la nuova rete, l'impostazione avviene in automatico.

Cosa devono fare i clienti Ehiweb

Il passaggio non richiede ai clienti già attivi particolari adempimenti. Ehiweb spedirà a ciascuno una nuova SIM direttamente a casa, accompagnata dalle istruzioni per attivarla. Il numero di telefono resta lo stesso, e per eventuali dubbi sulla procedura è possibile rivolgersi al servizio clienti dell'operatore, da sempre uno dei tratti su cui l'azienda ha costruito la propria reputazione. Chi sottoscrive un'offerta da oggi, riceve invece una scheda già operativa sulla rete TIM, potendo scegliere tra un numero nuovo e la portabilità di quello attuale, con il trasferimento dell'eventuale credito residuo.

Nuove tariffe Ehiweb, stessa impostazione

La migrazione è stata anche l'occasione per rinnovare il listino, sia per le famiglie sia per le partite IVA. Le nuove tariffe restano fedeli all'impostazione che il provider applica a tutti i suoi servizi: minuti illimitati, nessun vincolo di durata e un prezzo che non cambia nel tempo, bloccato dal giorno dell'adesione. Le versioni di fascia più alta sfruttano il cosiddetto 5G FULL, con velocità di download che possono arrivare fino a 2000 Mbps, mentre i piani più leggeri restano pensati per chi usa il telefono soprattutto per chiamare. Per accompagnare il lancio, l'operatore ha previsto anche un'iniziativa dedicata a chi attiva una nuova linea entro la fine di novembre.

Un solo operatore per fibra, VoIP e mobile

Il cambio di rete arriva in una fase in cui la telefonia mobile è sempre meno un servizio a sé e sempre più un tassello di un ecosistema di connettività più ampio, che a casa come in ufficio comprende fibra, centralini in cloud e dispositivi connessi. È in questa direzione che si muove la scelta di Ehiweb , che con il 5G su rete TIM porta la componente mobile allo stesso livello del resto dell'offerta, mantenendo l'impostazione con cui aveva lanciato il servizio quattro anni fa: un solo operatore e un'unica assistenza.

Per i clienti, in definitiva, il cambiamento si tradurrà in un gesto semplice: sostituire la vecchia SIM con quella nuova in arrivo a casa. Tutto il resto, dal numero alle condizioni del proprio piano, resta com'è.

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Comunicato stampa - contenuto promozionale

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