Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) rende noto un portafoglio complessivo di circa 380 milioni di dollari, che comprende OpenAI, Beast Industries, oltre 16.000 ETH e quasi 302 milioni di token WLD

Composizione della tesoreria di Eightco al 2 settembre 2026: 90 milioni di dollari di azioni OpenAI (indirette), 18 milioni di dollari di azioni Beast Industries, 16.278 ETH, quasi 302 milioni di partecipazioni WLD e 122 milioni di dollari in liquidità e mezzi equivalenti, per un totale di circa 380 milioni di dollari

Nell'ultimo mese, Eightco ha riacquistato 25 milioni di azioni ordinarie nell'ambito del proprio programma di riacquisto di azioni da 125 milioni di dollari, già annunciato in precedenza

Eightco ha recentemente partecipato al round di finanziamento da 52,5 milioni di dollari della World Foundation, guidato da Pantera con la partecipazione di Bain Capital Crypto, Selini Capital, Susquehanna Crypto e altri investitori

Eightco offre un'esposizione indiretta ad alcune delle società private più innovative, tra cui OpenAI e Beast Industries

EASTON, Pennsylvania, 4 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS ("Eightco" o la "Società") ha fornito oggi un aggiornamento sulle proprie partecipazioni complessive, evidenziando la propria posizione nel settore degli asset digitali e degli investimenti strategici in aziende tecnologiche leader non quotate in borsa. Eightco ha inoltre annunciato di aver riacquistato circa 25 milioni di azioni ordinarie nell'ambito del programma di riacquisto da 125 milioni di dollari comunicato in precedenza.

Al 2 settembre 2026, alle ore 20:00 ET, ORBS detiene partecipazioni che includono un investimento di 90 milioni di dollari (indirettamente, tramite società veicolo) in OpenAI, un investimento finanziato di 18 milioni di dollari in Beast Industries, un investimento di 1 milione di dollari in Mythical Games, 301.971.219 Worldcoin (WLD) a 0,37 dollari per WLD (fonte Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) e un totale di circa 122 milioni di dollari in liquidità e stablecoin, per un valore complessivo delle partecipazioni pari a circa 389 milioni di dollari.

Le principali notizie:

Il management di Eightco ritiene che il portafoglio di tesoreria della Società contenga alcuni degli elementi più cruciali per il futuro dell'AI e del sistema finanziario digitale. Tra le principali notizie di questa settimana figurano le seguenti:

"I titoli azionari AI sono stati recentemente sottoposti a pressioni, in parte a causa della reazione contro i data center. Si tratta di un problema che sembra avere particolare risonanza tra gli elettori", ha detto Tom Lee, membro del consiglio di amministrazione di ORBS. "Ma nonostante questa battuta d'arresto, i progressi dell'intelligenza artificiale continuano a ritmo sostenuto, come dimostrano i numerosi rilevanti annunci della scorsa settimana".

"Eightco ha effettuato ulteriori riacquisti di azioni ritenendo che la società ha giudicato che l'acquisizione di titoli propri rappresenti un impiego del capitale ad alto rendimento", ha dichiarato Lee.

Eightco: esposizione ai principali megatrend

Eightco si fonda su tre megatrend che, secondo la Società, plasmeranno il prossimo decennio di innovazione: intelligenza artificiale, identità digitale ed economia dei creator, con posizioni in ciascuno di questi ambiti tramite investimenti indiretti in OpenAI (24% delle riserve di tesoreria di ORBS), Worldcoin (29%) e Beast Industries (5%).

Intelligenza artificiale: OpenAI

Eightco ha investito circa 90 milioni di dollari in società veicolo con esposizione a partecipazioni azionarie nella capogruppo di OpenAI, pari a circa il 24% degli asset di tesoreria, una delle concentrazioni più elevate dichiarate da un veicolo quotato.

ChatGPT, l'app consumer di OpenAI, è la principale app di AI a livello globale (Sensor Tower). Il 31 luglio 2026, OpenAI ha annunciato che i suoi modelli raggiungono ora oltre un miliardo di utenti attivi e più di due milioni di aziende. Sei mesi dopo l'iscrizione, gli utenti inviano circa il 50% in più di messaggi al giorno e utilizzano ChatGPT per circa il doppio delle tipologie di attività.

Identità digitale: token WLD

Eightco detiene quasi 302 milioni di WLD, pari a circa l'8,3% dell'offerta circolante, la più grande posizione istituzionale resa pubblica a livello globale e che costituisce circa il 29% degli asset di tesoreria di Eightco.

Worldcoin è il token nativo di World, una rete globale Proof of Human creata da Tools for Humanity (co-fondata da Sam Altman e Alex Blania) e supervisionata dalla World Foundation. I suoi dispositivi Orb rilasciano un World ID che tutela la privacy e verifica che un utente sia un essere umano unico, non un agente AI.

In base al modello di business annunciato da World, le applicazioni pagano commissioni per ogni verifica, mentre la verifica degli utenti finali rimane gratuita, sia gli emittenti di credenziali sia il protocollo World che monetizzano l'autenticazione degli utenti verificati. World stima un'opportunità di ricavi complessiva pari a 6,35 trilioni di dollari in 13 settori, tra cui banking, e-commerce, gaming, social media e AI agentica (fonte Tools for Humanity).

Economia dei creator: Beast Industries

Eightco ha investito 18 milioni di dollari nel capitale azionario di Beast Industries, pari a circa il 5% degli asset di tesoreria.

Beast Industries gestisce uno dei maggiori bacini di reach direct-to-consumer al mondo, con una base aggregata di oltre 500 milioni di follower sulle diverse piattaforme, guidati da MrBeast, la persona più vista su YouTube a livello globale. In un contesto in cui l'IA tende a rendere la produzione di contenuti una commodity, la distribuzione e la fiducia del pubblico diventano risorse sempre più scarse.

Informazioni su Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una società quotata in borsa che implementa una strategia di tesoreria innovativa basata su Worldcoin (WLD), offrendo agli investitori, tramite un unico ticker, un'esposizione indiretta a tre dei megatrend principali di questo ciclo: l'intelligenza artificiale attraverso l'investimento indiretto in OpenAI, l'identità digitale tramite la posizione di maggiore detentore pubblico di WLD e del protocollo Proof of Human, e l'economia dei creator attraverso la partecipazione azionaria in Beast Industries di MrBeast. Grazie al supporto di investitori istituzionali di primo piano, tra cui Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, Eightco sta creando il livello infrastrutturale per la verifica umana nell'era dell'AI agentica.

Per ulteriori informazioni:X: @iamhuman_orbsSito web: 8co.holdings

Domande frequenti

Che cos'è il titolo ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una società quotata in borsa al Nasdaq. ORBS fornisce un'esposizione indiretta a OpenAI e Beast Industries e detiene una delle più grandi posizioni rese pubbliche a livello globale in Worldcoin (WLD).

Chi detiene la maggior quantità di Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detiene quasi 302 milioni di WLD, pari a circa l'8,3% dell'offerta circolante, la più grande posizione istituzionale resa pubblica a livello globale.

Che cos'è il Proof of Human?

Proof of Human è una verifica crittografica che attesta che un utente è una persona viva e unica, non un bot o un agente IA. Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per i social network, il settore bancario, il commercio automatizzato e qualsiasi sistema che richieda il principio "una persona, un account" nell'era dell'IA agentica.

In che modo Eightco (ORBS) si collega a Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) è il maggiore detentore istituzionale di Worldcoin (WLD) tra quelli che hanno reso pubbliche le proprie partecipazioni; WLD è il token che alimenta la rete di Proof of Human di World.

Chi è il CEO di Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell è il CEO di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Nel consiglio di amministrazione della Società siedono, tra gli altri, Tom Lee (Managing Partner e Head of Research di Fundstrat, nonché Presidente di Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, in qualità di advisor del consiglio di amministrazione, Brett Winton (Chief Futurist di ARK Invest).

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni differenti rispetto a quelle relative a fatti storici, possono essere considerate previsionali, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni riguardanti: le aspettative della Società secondo cui l'intelligenza artificiale, l'identità digitale e l'economia dei creator plasmeranno il prossimo decennio di innovazione; la convinzione del management che il portafoglio di tesoreria della Società contenga alcune delle componenti più cruciali per il futuro dell'AI e del sistema finanziario digitale; le dichiarazioni secondo cui il riacquisto accrescitivo di azioni rappresenta un impiego del capitale ad alto rendimento; le dichiarazioni secondo cui i progressi dell'AI continuano a ritmo sostenuto; le dichiarazioni relative all'opportunità di ricavi stimata da World pari a 6,35 trilioni di dollari, in settori quali quello bancario, l'e-commerce, il gaming, i social media e l'AI agentica; le dichiarazioni secondo cui la distribuzione e la fiducia del pubblico diventeranno risorse sempre più scarse man mano che l'AI rende la produzione di contenuti una commodity; le dichiarazioni secondo cui la Società sta realizzando lo strato infrastrutturale per la verifica umana nell'era dell'AI agentica; le dichiarazioni secondo cui Proof of Human costituisce un'infrastruttura fondamentale per i social network, il settore bancario, il commercio automatizzato e i sistemi che richiedono l'identità umana verificata; e le dichiarazioni relative al fatto che la Società fornisca un'esposizione indiretta ai megatrend principali attraverso i suoi investimenti in OpenAI, WLD e Beast Industries. Termini quali "pianifica", "prevede", "volere", "anticipa", "continuare", "espandere", "far avanzare", "sviluppare", "crede", "indicazioni", "obiettivo", "può", "rimanere", "progettare", "prospettiva", "intendere", "stimare", "potrebbe", "dovrebbe", "posizionato", "vedere" e altre espressioni di significato analogo sono volte a identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengono tali termini. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali convinzioni e ipotesi del management, che sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono una garanzia dei risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'impossibilità della società di influenzare la gestione o le operazioni di aziende private in cui non è azionista di controllo, comprese OpenAI e Beast Industries; il rischio di perdite o di svalutazioni sugli investimenti strategici della società, incluse la posizione indiretta nel capitale di OpenAI (detenuta tramite società veicolo), la posizione in WLD e quella in Beast Industries; la capacità della società di mantenere la conformità ai requisiti di quotazione del Nasdaq; costi, oneri o spese inattesi che riducano le risorse di capitale della società o ne ritardano in altro modo l'impiego di capitale; l'impossibilità di raccogliere capitali adeguati per finanziare o scalare le operazioni aziendali o gli investimenti strategici; la volatilità dei prezzi degli asset digitali, compresi WLD ed ETH, che potrebbe incidere in modo significativo sul valore delle partecipazioni della società; cambiamenti normativi, futuri interventi legislativi o di regolamentazione aventi un impatto negativo sulle attività digitali, sull'adozione dell'intelligenza artificiale o sulla raccolta di dati biometrici; rischi connessi allo sviluppo, all'adozione e all'accettazione di mercato della tecnologia Proof of Human e della rete World; incertezza riguardo al ritmo e alla traiettoria di diffusione dell'intelligenza artificiale agentica nelle applicazioni aziendali e di consumo; incertezza sulla tabella di marcia dei prodotti di OpenAI, sugli sviluppi del modello di business e su eventuali future operazioni di liquidità; rischi legati alla capacità di Beast Industries di raggiungere le proprie proiezioni di crescita; concorrenza nei mercati dell'identità digitale e delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale; dipendenza da fonti di terze parti per la valutazione di determinati investimenti; incertezza riguardo al successo continuativo di MrBeast e alla performance del modello di business basato sui creator di Beast Industries; rischi relativi alle posizioni concentrate della società in determinate attività digitali e investimenti in società private; rischi relativi al programma di riacquisto di quote di partecipazione della società, compresi i tempi, i prezzi e l'importo di eventuali riacquisti; cambiamenti nelle posizioni pubbliche e governative sulle attività digitali o sui settori legati all'intelligenza artificiale, compresa la potenziale reazione negativa nei confronti dei data center; rischi connessi al calendario, alle caratteristiche e alla ricezione commerciale dei modelli rilasciati da OpenAI; rischi connessi all'attività pubblicitaria di OpenAI e alla sua capacità di sostenere la crescita dei ricavi; e rischi che le dinamiche di fornitura di WLD non producano gli effetti di mercato attesi. Alla luce di tali rischi e incertezze, si raccomanda di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per un'analisi di ulteriori rischi e incertezze, nonché di altri fattori rilevanti, ognuno dei quali potrebbe determinare risultati effettivi di Eightco divergenti da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali qui riportate, si rimanda ai documenti depositati da Eightco presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), inclusi i fattori di rischio e le altre informazioni contenute nella Relazione annuale sul Form 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2026, nella Relazione Trimestrale sul Form 10-Q depositata presso la SEC il 15 maggio 2026 e negli altri documenti depositati presso la SEC e disponibili al pubblico. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data di pubblicazione ed Eightco non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni né di rendere pubblici gli esiti di eventuali revisioni delle dichiarazioni previsionali qui contenute al fine di riflettere risultati effettivi o mutamenti delle proprie aspettative.

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