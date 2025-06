Elesa e LILT, uniti nella prevenzione: grande adesione alla 45ª edizione della Marcia Formula Uno

Monza, 09/06/2025 Elesa, azienda leader nel settore della progettazione e produzione di componenti standard per l’industria meccanica, ha rinnovatoanche quest'anno il suo impegno al fianco di LILT (Lega Italiana per la lotta ai tumori), partecipando alla 45ª edizione della Marcia Formula Uno.

Questo evento, una corsa-camminata non competitiva svoltasi domenica 8 giugno presso l'Autodromo Nazionale di Monza, è stato un importante momento di incontro tra sport e solidarietà, offrendo la possibilità ai partecipanti di sostenere Casa LILT, il più grande centro per la prevenzione e l’assistenza oncologica della regione.

Grazie a tecnologie avanzate e medici specializzati, Casa LILTrappresenta un punto di riferimento fondamentale per chi necessita di prevenzione e cura oncologica.

L’iniziativa è stata anche un modo per riflettere sui valori condivisi traElesa e LILT e promuovere la prevenzione e l’informazione. I dipendenti di Elesa hanno condiviso le loro esperienze e testimonianze attraverso dei video (disponibili qui), evidenziando l’importanza di questo sodalizio.

Sono 232 i dipendenti di Elesache hanno sostenuto con entusiasmo l’iniziativa mettendo in luce l’importanza dell’impegno personale in attività che integrano sport e solidarietà.L’azienda, infatti, si è distinta come uno dei gruppi più numerosi presenti all'evento, un risultato per cui è stata premiata anche quest’anno. Un riconoscimento che evidenzia la continua e attiva partecipazione di Elesa e dei suoi collaboratori a supporto di LILT e della prevenzione oncologica.

La Marcia Formula Uno si inserisce in un quadro di iniziative sinergiche con LILT che proseguono da oltre 40 anni, come l’Elesa Health Day, tenutosi lo scorso 19 maggio presso l’headquarter di Elesa a Monza.

La giornata, guidata da una specialista LILT, ha visto la partecipazione entusiastica del personale a tre sessioni informative sui 12 principi per una vita lunga e sana, dimostrando come l’azienda investa continuativamente nella salute e nel benessere dei suoi dipendenti.

Con queste iniziative, Elesa conferma il suo ruolo di attore attivo di uno stile di vita sano, rimanendo al fianco della comunità in tutte le sue sfide verso un futuro più sicuro e consapevole.

“Da oltre quarant’anni, Elesa e LILT condividono un percorso di solidarietà e impegno concreto a favore della prevenzione oncologica " – ha dichiaratoCarlo Bertani, Amministratore Delegato di Elesa S.p.A."Partecipare alla 45ª edizione della Marcia Formula Uno rappresenta per noi non solo un’occasione di vicinanza alla comunità, ma anche un modo per promuovere attivamente una cultura della prevenzione, in linea con i valori che guidano il nostro operato quotidiano. Innovazione, sicurezza e attenzione alla persona sono principi che permeano ogni livello della nostra organizzazione: crediamo che la salute non sia solo un obiettivo, ma una responsabilità condivisa.”

1941 – 2025 Da oltre 80 anni al servizio dell’industria Fondata nel 1941, Elesa S.p.A. è oggi un punto di riferimento globale nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali. L’azienda offre la più ampia gamma di soluzioni sul mercato, tra cui manopole, maniglie, volantini, indicatori di posizione, elementi di serraggio, cerniere, piedini di livellamento, ruote e accessori per l’automazione. Con sede a Monza e una solida rete vendite internazionale che include 15 filiali commerciali, 7 quelle dirette in Canada, Francia, Messico, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera, e 8 in joint-venture Elesa+Ganter in Austria, Cina, India, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Turchia, Elesa esporta i suoi prodotti in oltre 60 paesi, offrendo supporto tecnico, disponibilità a magazzino e servizio clienti altamente qualificato. L’attenzione costante alla ricerca e sviluppo, unita a un design industriale distintivo e alla qualità dei materiali, rende Elesa il partner ideale per tutte le aziende che puntano a efficienza, ergonomia e innovazione nei propri impianti.

Contatti:

Elesa S.p.A. Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB) Italia tel. +39 039 2811.1 -

info@elesa.com



MSL – Ufficio Stampa Elesa

Alessandro Pavanati - alessandro.pavanati.ext@mslgroup.com

Elena Oricelli - elena.oricelli@mslgroup.com

