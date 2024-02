Eliana Berger, Lifestyle Over 40: il Bestseller su come elevare il proprio stile di vita dopo i quarant’anni

Milano, 27.02.2024 – I quarant’anni sono per molte donne una cifra “spartiacque”. Da un lato, infatti, ci si sente meno giovani e spensierate di un tempo. Dall’altro, si ha l’impressione di trovarsi in una fase della vita caratterizzata da maggiori responsabilità, prerogative, ed esigenze personali. La buona notizia è che essere belle, eleganti, e di classe, è possibile ad ogni età. Tutto sta nel sapere come fare.

Per tutte quelle donne che hanno superato la soglia dei quaranta e che desiderano esprimere al massimo la propria bellezza interiore ed esteriore, ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Eliana Berger “LIFESTYLE OVER 40. Come elevare il tuo stile di vita trasformando la tua casa, il tuo portamento, il tuo guardaroba e le tue relazioni personali e sociali” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con le proprie lettrici strumenti pratici e innovativi per sentirsi più eleganti e sicure di sé ogni singolo giorno.

“Il mio libro parla di come vivere una vita piena di stile, grazia ed eleganza. Copre una vasta gamma di tematiche, tra cui l'eleganza personale, lo stile e il portamento, il riordino e la cura della casa, le relazioni familiari e sociali” afferma Eliana Berger, autrice del libro. “Offre consigli pratici e approfondimenti su stile, bellezza, cura della casa e relazioni personali, con l'obiettivo di incoraggiare le donne a coltivare i propri talenti, e a vivere in armonia con sé stesse e con gli altri”.

Secondo l’autrice, porre particolare attenzione all’equilibrio tra bellezza interiore ed esteriore è fondamentale per vivere una vita gratificante e soddisfacente. Attraverso un approccio autentico ed empatico, Eliana Berger invita le lettrici a esplorare e comprendere le loro reali esigenze, gusti e desideri individuali, fornendo strumenti pratici per identificare i propri valori, definire gli obiettivi personali, e adottare abitudini coerenti con una vita piena di stile e gratitudine.

“Con il suo libro, Eliana Berger desidera condividere la propria passione e le proprie conoscenze personali su come elevare il proprio stile di vita in maniera efficace” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il suo lavoro editoriale ha dato vita ad un vero e proprio strumento pratico, ricco di ispirazioni, per esplorare il proprio stile di vita e capire come dar vita alla versione migliore di noi stessi”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché è un editore rinomato nel settore, noto per pubblicare libri di alta qualità e soprattutto perché, grazie a lui, ho scoperto che ci si può formare molto approfonditamente su qualsiasi argomento, e a qualsiasi età” conclude Eliana Berger, autrice del libro. “Ho apprezzato l’impegno di Bruno Editore verso l'eccellenza editoriale, e la sua capacità di raggiungere un vasto pubblico di lettori interessati a tematiche di stile di vita. Sono certa che il suo supporto e la sua esperienza contribuiranno a dare al mio libro la visibilità e il successo che merita”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3wsLycU

Eliana Berger (1967), laureata in Economia e Commercio, ha sapientemente combinato la sua carriera di funzionario amministrativo con la passione per gli eventi culturali e sportivi. Affiancando la sua attività nella Pubblica Amministrazione con l'organizzazione di eventi nell'azienda di famiglia, Eliana ha contribuito attivamente alla creazione di esperienze memorabili, come il Gran Ballo delle Debuttanti d'Abruzzo. Nel suo blog www.elianaberger.it, con un approccio empatico ed autentico, Eliana incoraggia le sue lettrici a vivere una vita piena di stile, grazia ed eleganza. Il suo recente libro "Lifestyle over 40" offre preziosi consigli e approfondimenti per elevare il proprio stile di vita, coprendo una vasta gamma di tematiche come l'eleganza personale, il riordino e la cura della casa, le relazioni familiari e sociali, la bellezza e il benessere. Scritto con passione e conoscenza approfondita, il libro è una risorsa indispensabile per tutte le donne che desiderano esplorare il proprio stile di vita e raggiungere la migliore versione di sé stesse.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it