Enfinity Global conclude l'emissione di un bond da 100 milioni di euro con Eiffel per accelerare lo sviluppo di progetti fotovoltaici e di accumulo energetico in Europa

MIAMI, 20 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc., leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili, ha annunciato oggi il collocamento di un prestito obbligazionario fino a 100 milioni di euro, a supporto della realizzazione dei suoi progetti fotovoltaici e di accumulo di energia in Europa. Il finanziamento è stato erogato da Eiffel Investment Group, gestore indipendente specializzato in investimenti sostenibili, attraverso quattro dei suoi veicoli di investimento.

L'operazione rappresenta una tappa significativa che conferma l'attrattività della piattaforma per gli investitori e la capacità esecutiva di Enfinity. Si tratta inoltre del primo finanziamento dedicato al portafoglio europeo di sistemi di accumulo a batteria (BESS) dell'azienda, che conta su una pipeline di 6,4 GW – di cui 5,1 GW in Italia e 1,3 GW nel Regno Unito. L'accumulo rappresenta un pilastro strategico per Enfinity, che punta a fornire soluzioni energetiche rinnovabili h24 a clienti industriali e corporate, contribuendo al tempo stesso alla resilienza delle reti elettriche.

"Siamo grati a Eiffel Investment Group per il sostegno alla nostra piattaforma italiana" - ha dichiarato Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global. "Il futuro delle soluzioni energetiche competitive e a basse emissioni di carbonio dipende dall'innovazione tecnologica e finanziaria, sostenuta dai leader di mercato".

"Siamo orgogliosi di supportare Enfinity Global nella sua crescita" - ha commentato Pierre-Antoine Machelon, Responsabile dei Fondi Infrastrutturali di Eiffel Investment Group. "Costruire relazioni di lungo termine e strutturare finanziamenti su misura è nel DNA di Eiffel. Questa operazione testimonia il nostro impegno nel fornire soluzioni finanziarie per accelerare la decarbonizzazione in Europa".

Ad oggi, Enfinity Global ha raccolto complessivamente 865 milioni di euro per l'Europa attraverso diversi accordi di finanziamento senior e junior. L'azienda figura tra i primi dieci produttori indipendenti di energia in Italia per capacità installata, con 232 MW operativi, 538 MW in costruzione e 805 MW di progetti solari approvati. Enfinity è anche leader nel mercato italiano dei PPA solari, avendo sottoscritto un terzo della nuova capacità contrattualizzata nel 2024[ 1].

"Enfinity Global continua a espandere la propria presenza nel settore delle rinnovabili, facendo leva sull'esperienza maturata nell'accelerazione della transizione energetica, fornendo soluzioni affidabili e competitive al mercato europeo" - ha dichiarato Julio Fournier Fisas, General Manager di Enfinity Global per l'Europa. "Apprezziamo la collaborazione con partner come Eiffel Investment Group, che condividono la nostra visione sul futuro dell'energia".

"Siamo molto felici di affiancare aziende ad alte performance come Enfinity," ha aggiunto Jean-Charles Arrago, Responsabile della Strategia di Debito Infrastrutturale di Eiffel. "Con questo finanziamento possiamo accelerare la realizzazione di una capacità di produzione rinnovabile h24 in Italia".

