EQU tv per la prima volta media partner del Concorso Ippico Piazza di Siena a Roma dal 21 al 25 maggio

Milano, 19 maggio 2025 – EQUtv , l’emittente televisiva visibile sul canale 151 del Digitale terrestre, sul 220 della piattaforma SKY e sul 51 di tivùsat, per la prima volta sarà media partner del Concorso Ippico Internazionale (CSIO) Piazza di Siena-Master D'Inzeo , giunto alla sua 92^ edizione , che vedrà impegnati dal 21 al 25 maggio oltre 450 atleti di 16 nazioni diverse e ben 600 cavalli .

Le telecamere di EQUtv seguiranno il Concorso 5 Stelle di Villa Borghese con collegamenti live nel corso delle intere giornate di gara con interviste, approfondimenti, aggiornamenti dai campi gara dell’Ovale di Piazza di Siena e del Galoppatoio di Villa Borghese, dove andrà in scena anche lo spettacolo del Polo nelle serate tra giovedi e sabato. Due sono le novità di quest'anno: la diretta delle finali del Master Talent Giovani Cavalli FISE/MASAF di domenica 25 , riservate ai 13 migliori cavalli di 6 e 7 anni di ciascuna categoria, e il Podcast di EQUtv con uno studio allestito nell'area del galoppatoio di Villa Borghese nel quale si alterneranno diversi ospiti in tutte le giornate del concorso.

“ EQUtv arricchisce il proprio palinsesto con il grande appuntamento internazionale di salto ad ostacoli a Piazza di Siena – dichiara il Direttore editoriale, Giovanni Bruno -. Per la prima volta le nostre telecamere offriranno ai telespettatori amanti dei cavalli e di equitazione la possibilità di scoprire lo storico Concorso non solo attraverso le notizie e gli approfondimenti in diretta ogni giorno, ma anche con il Podcast che ci permetterà di avere in studio i principali protagonisti della kermesse”.

Dal 2018 Piazza di Siena è al centro di un ambizioso Green Project promosso da FISE e Sport e Salute, che ha trasformato il concorso in un modello internazionale di evento sportivo sostenibile. L’Ovale è tornato all’erba naturale, le Antiche Tribune restaurate e il Galoppatoio recuperato e restituito alla città. Gli interventi hanno portato anche alla cura della Valle dei Platani e al ripristino di opere storiche come la Mostra dell’Acqua Felix e, nel 2025, della Fontana dei Pupazzi . A completare la visione, l’arte entra in dialogo con l’equitazione, con mostre e installazioni, come il Rilievo del Cavaliere esposto al Casino dell’Orologio o il recente restauro della Fontana dei Pupazzi, che sarà presentato durante il Concorso.

EQUtv racconterà tutto questo: non solo sport, ma anche il valore culturale, ambientale e sociale che Piazza di Siena rappresenta. Un evento gratuito e aperto a tutti, pensato per la cittadinanza e per gli appassionati, dove lo spettacolo si fonde con il rispetto per la natura e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico.

Ma non è tutto: EQUtv nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 maggio si sdoppierà per seguire la diretta dell' Elitloppet con gli inviati all'ippodromo di Solvalla , in Svezia. Un altro grande appuntamento, questa volta di trotto che, insieme al Prix d'Amerique in Francia e al Gran Premio Lotteria di Agnano in Italia, rappresenta la più importante corsa europea per i cavalli trottatori.

PALINSESTO

- EQUtv in TV su: Canale 151 DTT – SKY 220 – tivùsat 51;

- Visibile sulla piattaforma web di YouTube;

