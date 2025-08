Esaurito in due sole settimane: il nuovo televisore QLED 2K di METZ rivoluziona il mercato

ROMA, 5 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Il marchio TV tedesco METZ ha lanciato il suo nuovissimo televisore QLED 2K 32MQF7000Z in Italia nel mese di luglio, e in meno di due settimane il prodotto è andato completamente esaurito. La domanda inaspettata ha rapidamente trasformato questa innovazione conveniente in uno degli apparecchi TV più chiacchierati dell'estate.

Diversamente dalla maggior parte dei televisori 2K attualmente sul mercato, METZ 32MQF7000Z fissa un nuovo standard perché incorpora l'ultima generazione della tecnologia QLED, una caratteristica rara a questo prezzo. Il suo pannello QLED offre colori vivaci e realistici, una gamma cromatica più ampia e performance superiori delle immagini in grado di competere con i display 4K. Grazie alla stabilità strutturale dei punti quantici, la brillantezza dei colori resta inalterata fino a 10 anni. L'utilizzo di materiali atossici e privi di metalli pesanti lo rende anche una scelta ecosostenibile. In breve offre un'esperienza visiva QLED 4K premium al prezzo di un 2K, ridefinendo il valore nel settore televisivo.

MQF7000Z incorpora la versione più recente di Google TV, che offre un accesso senza interruzioni a oltre 11.000 app, più di 700.000 risorse di contenuti e semplicità di integrazione con oltre 1 miliardo di dispositivi IoT. Grazie allo standard HDR10 offre un contrasto vivido, colori più ricchi e dettagli più coinvolgenti. Per una visione più confortevole, il televisore è dotato di funzioni Eye Care, come la tecnologia a basse emissioni di blu e senza sfarfallio.

E non è tutto: il Wi-Fi a doppia frequenza garantisce velocità e stabilità dello streaming, mentre l'abbinamento tra Dolby Audio e Wonder Audio offre un suono di qualità cinematografico negli ambienti, con modalità personalizzabili per diversi tipi di contenuti.

Grazie alle performance eccezionali, alla rinomata qualità tedesca e al valore senza confronti, non sorprende che il modello METZ 32MQF7000Z abbia conquistato il mercato italiano. Dato che la domanda continua a crescere, METZ prevede di effettuare il riassortimento del prodotto a fine agosto. Nel frattempo è previsto il lancio della versione FHD da 40 pollici di MQF7000Z per il 14 agosto, per offrire ai consumatori una scelta ancora più vasta. Se vi siete persi la prima ondata, questa è l'occasione perfetta per accaparrarvi il vostro prodotto prima che vada nuovamente esaurito.

Per ulteriori informazioni visitare il sito:

40 pollici: https://amzn.to/3IThNYW

32 pollici: https://amzn.to/3GRhwFl

Fondata nel 1938, METZ è una prestigiosa azienda tedesca di elettrodomestici, nota per la sua eccezionale ingegneria tedesca che dura da più 87 anni. Impegnata nell'innovazione e nella tecnologia moderna, l'azienda METZ offre attualmente due sottomarche: Metz Classic e METZ blu (il marchio METZ sopra menzionato). Lanciato nel 2018, METZ blue è stato creato per soddisfare le diverse esigenze di stile di vita delle giovani generazioni e da allora è diventato un marchio televisivo affidabile in 24 paesi europei.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2743264/photo.jpg

