Ethereum Institutional viene lanciata come organizzazione no-profit indipendente per portare la finanza istituzionale on-chain su larga scala

Bitmine, Sharplink e Joe Lubin finanziano una nuova organizzazione dedicata al go-to-market, creata da ex membri dell'Ethereum Foundation

NEW YORK, 3 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Ethereum Institutional, un'organizzazione no-profit indipendente, ha annunciato oggi il suo debutto ufficiale come punto di riferimento istituzionale per l'ecosistema Ethereum. L'organizzazione consolida un anno di impegno sul fronte istituzionale guidato dal team di go-to-market della Ethereum Foundation, inserendolo in un'entità indipendente con una missione più mirata, una presenza geografica più ampia e finanziamenti a lungo termine. Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (NASDAQ: SBET) e il co-fondatore di Ethereum Joe Lubin rappresentano i finanziatori principali, insieme a decine di investitori privati e istituzionali.

Ethereum Institutional nasce per garantire che, nel momento in cui le grandi istituzioni finanziarie del mondo prendono decisioni strutturali e di lungo periodo su tokenizzazione, stablecoin e infrastruttura di mercato on-chain, possano interagire con Ethereum attraverso un interlocutore credibile e neutrale. Ethereum non impone un'unica configurazione rigida, ma consente alle istituzioni di scegliere l'approccio più adatto a ciascun caso d'uso, traendo al contempo sicurezza dal livello di regolamento degli asset digitali più solido e affidabile al mondo.

Questo lancio rappresenta la seconda importante organizzazione di coordinamento indipendente per l'ecosistema Ethereum presentata nell'ultima settimana, dopo l'annuncio di Ethlabs, un laboratorio di ricerca e sviluppo fondato anch'esso da ex leader della Ethereum Foundation. Insieme, Ethlabs ed Ethereum Institutional rappresentano i pilastri complementari del prossimo capitolo di Ethereum: il primo mira a promuovere l'innovazione a livello di protocollo e l'infrastruttura di base, il secondo garantisce che le istituzioni abbiano a disposizione un interlocutore credibile e dedicato che le guidi dalla fase di valutazione fino all'implementazione su larga scala. Ethereum Institutional mette al servizio delle maggiori istituzioni finanziarie del mondo l'esperienza del proprio ecosistema e una competenza imparziale.

È arrivato il momento dell'adozione istituzionale. Ethereum ospita attualmente circa 180 miliardi di dollari in stablecoin sulla sua mainnet, pari a circa il 60% dell'offerta totale di stablecoin e a circa due terzi di tutti gli asset reali tokenizzati. Le principali istituzioni finanziarie nel settore della gestione patrimoniale, dei servizi bancari, dei pagamenti, della custodia e delle infrastrutture di mercato stanno già implementando attivamente le proprie soluzioni sulla rete. Nel frattempo, gli ecosistemi concorrenti hanno fatto dell'adozione istituzionale la loro esplicita priorità commerciale, finanziando generosamente divisioni di business development con il mandato specifico di aggiudicarsi l'implementazione di progetti istituzionali.

Le decisioni strutturali che le istituzioni prenderanno nei prossimi 12-24 mesi definiranno la topologia della finanza on-chain per i decenni a venire. Una rappresentanza coordinata e credibile unifica ora il dialogo e supporta l'espansione della robusta rete di Ethereum, a vantaggio sia degli utenti attuali che di quelli futuri.

Il debutto di Ethereum Institutional poggia su una comprovata esperienza e su risultati concreti: il team ha già sviluppato oltre 500 relazioni istituzionali che coprono l'intero panorama globale delle banche Tier-1, dei principali gestori patrimoniali, delle istituzioni sovrane, dei custodi e dei fornitori di infrastrutture di mercato. Il team ha dato vita a un autorevole punto di incontro organizzando l'Institutional Ethereum Forum, un evento che ha riunito oltre 150 alti dirigenti e responsabili degli asset digitali di istituzioni che rappresentano, complessivamente, circa 250 mila miliardi di dollari di asset in gestione.

Ethereum Institutional opererà fin da subito su cinque aree strategiche: Formazione e Relazioni istituzionali, Intelligence istituzionale, Marketing di ETH ed Ecosistema, Standard e Best practice, Eventi istituzionali. La copertura geografica si estenderà da New York, Londra, Hong Kong e Singapore verso altri centri finanziari primari, tra cui Zurigo, Francoforte, Tokyo e Abu Dhabi, con responsabili istituzionali dedicati inseriti in ciascuna regione che opereranno secondo un mandato comune e credibilmente neutrale.

Thomas "Tom" Lee, Presidente di Bitmine. "Oggi, le istituzioni finanziarie stanno prendendo decisioni infrastrutturali che plasmeranno i mercati dei capitali per i decenni a venire, ed Ethereum si trova sempre più al centro di questi dialoghi. Ethereum Institutional arriva proprio al momento giusto, creando una realtà fidata e indipendente in cui le istituzioni possono interfacciarsi con l'ecosistema, sviluppare standard e accelerare l'adozione. È un passo fondamentale per fare di Ethereum la colonna portante della prossima generazione di infrastrutture finanziarie globali".

Joseph Chalom, Amministratore Delegato di Sharplink. "Ho trascorso vent'anni ad aiutare le più grandi istituzioni del mondo ad adottare nuove tecnologie, e raramente ho visto un allineamento di condizioni come quello che si sta verificando per Ethereum. Queste istituzioni stanno passando dall'interesse all'azione nei campi della tokenizzazione, delle stablecoin e di una nuova infrastruttura dei mercati finanziari. Ethereum Institutional è stata creata proprio per andare incontro alle loro esigenze in questo preciso momento."

Joe Lubin, cofondatore di Ethereum e Amministratore Delegato di Consensys. "Ethereum è diventata l'infrastruttura d'eccellenza per una fiducia decentralizzata, verificabile e programmabile. Per oltre un decennio, i ricercatori, gli sviluppatori e l'ecosistema si sono concentrati sul lavoro più duro senza cercare scorciatoie: rendere la rete più scalabile, più accessibile, più facile da usare e proteggere la neutralità credibile e la resistenza alla censura attraverso una decentralizzazione progressiva e rigorosa. Questo è il motivo per cui è stata la prima scelta, nonché quella predominante, per la maggior parte delle attività legate alle stablecoin, agli asset tokenizzati, alla DeFi e a tutte le altre infrastrutture finanziarie on-chain. La finanza tradizionale sta già migrando in autonomia sui binari decentralizzati di Ethereum. Ethereum Institutional aiuterà ad accelerare questo prossimo grande capitolo, consentendo alle istituzioni di operare su larga scala e promuovendo l'apertura e l'innovazione senza permessi che rendono la rete straordinariamente potente e preziosa."

In conclusione, David Walsh, Direttore Esecutivo di Ethereum Institutional, ha dichiarato: "La neutralità credibile di Ethereum è uno dei suoi più grandi punti di forza, ma la neutralità senza rappresentanza può spesso essere scambiata per silenzio. L'ecosistema di Ethereum ha bisogno di un interlocutore credibile e indipendente con cui le istituzioni possano interfacciarsi direttamente; un punto di riferimento che i leader finanziari possano chiamare, usare per aggiornare i propri consigli di amministrazione e di cui possano fidarsi per ricevere risposte oneste. Ethereum Institutional rappresenta proprio questo interlocutore dedicato. Il nostro compito è tradurre le esigenze istituzionali in implementazioni su larga scala e, in ultima analisi, rendere Ethereum il livello fondamentale per la finanza istituzionale."

Lee, Chalom e Walsh faranno parte del Consiglio di Amministrazione.

Informazioni su Bitmine Bitmine (NYSE: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. La società sta utilizzando il proprio capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria di Ethereum al mondo, implementando un'innovativa strategia di asset digitali per investitori istituzionali e operatori del mercato pubblico. Guidata dalla filosofia "alchemy of 5%", la Società si impegna a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività a livello di protocollo nativo, tra cui meccanismi di staking e finanza decentralizzata. Nel 2026, la Società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Informazioni su Sharplink

{Sharplink (NASDAQ: SBET) è una piattaforma di tesoreria Ethereum di livello istituzionale leader, pensata per offrire agli investitori del mercato pubblico un'esposizione più intelligente e produttiva a ETH. Ethereum supporta la maggior parte delle stablecoin a livello globale, gli asset reali tokenizzati e i sistemi di regolamento della finanza decentralizzata. Sharplink è stata fondata nel 2019 e ha sede a Miami, in Florida. Scopri di più su sharplink.com.

Informazioni su Ethereum Institutional

Ethereum Institutional è un'organizzazione no-profit indipendente dedicata all'adozione istituzionale di Ethereum. L'organizzazione opera come canale d'accesso neutrale per l'ingresso delle istituzioni nell'ecosistema Ethereum, collaborando direttamente con banche, gestori patrimoniali, custodi, infrastrutture di mercato, fintech e istituzioni sovrane per tradurre i loro requisiti in implementazioni on-chain. L'organizzazione opera in cinque aree di interesse: Formazione e Relazioni Istituzionali, Intelligence Istituzionale, Marketing di ETH ed Ecosistema, Ricerca di Mercato e Requisiti di Settore ed Eventi Istituzionali. Scopri di più su ethereuminstitutional.org.

Dichiarazione previsionale

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni relative all'interesse istituzionale previsto nei confronti di Ethereum, a obiettivi di ricerca e roadmap, ad accordi di governance, alla disponibilità di finanziamenti e alla scalabilità dei programmi. Tali dichiarazioni si fondano sulle aspettative attuali e comportano rischi e incertezze che potrebbero causare differenze sostanziali, tra cui le condizioni di mercato per gli asset digitali, i cambiamenti normativi, gli sviluppi a livello di protocollo, le tempistiche delle implementazioni istituzionali, la disponibilità di finanziamenti e le condizioni economiche generali. Le dichiarazioni previsionali sono valide solo alla data del presente comunicato e non costituiscono una garanzia. Ethereum Institutional e i suoi finanziatori non si assumono alcun obbligo di aggiornarle, se non nei casi previsti dalla legge. Il presente comunicato stampa ha finalità puramente informative.

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