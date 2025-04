Europa L. – Lazio operazione rimonta contro il Bodo Conference L. – Fiorentina, trionfo a 1,33 su Sisal.it, in discesa con il Celje

Roma, 16 aprile 2025 – A caccia di un’impresa. La Lazio ospita, giovedì sera, il Bodo Glimt nel ritorno dei quarti di finale di Europa League con l’obiettivo di ribaltare lo 0-2 patito in Norvegia. La rimonta è nelle corde della formazione di Baroni perché i gialloneri, in trasferta, sono molto più vulnerabili rispetto a quando giocano in casa ma i capitolini, nella loro storia, non sono mai riusciti a ribaltare uno svantaggio di due reti. Gli esperti Sisal vedono però la Lazio favorita a 1,36 rispetto al 7,50 del Bodo mentre si scende a 5,25 per il pareggio. L’ipotesi supplementari è offerta a 4,25 mentre una soluzione ai calci di rigore si gioca a 9,25. I norvegesi rimangono però favoriti per il passaggio turno, 1,65 contro 2,25. Lo stesso risultato esatto della gara di andata, 2-0, è dato a 7,00 per Zaccagni e compagni, punteggio che porterebbe la sfida oltre il novantesimo, mentre pagherebbe 45 volte la posta il bis nordico. All’Olimpico è attesa una partita molto intensa tanto che un’espulsione, a 3,60, o un rigore, in quota a 3,20, posso entrare nel match. In questa ottica vedere una gara con almeno 6 cartellini è ipotesi offerta a 2,15. I cambi potrebbero diventare un’arma decisiva tanto che un gol dalla panchina si gioca a 2,50. Baroni si affida ai suoi leader per la rimonta: capitan Zaccagni, gol o assist a 1,97, e Pedro, a segno a 3,25, sono gli uomini che guideranno i biancocelesti. Il Bodo, di contro, spera che la vena realizzativa di Ulrik Saltnes, nel tabellino dei marcatori a 7,50, non si sia esaurita con la gara di andata.

La Fiorentina intravede la terza semifinale consecutiva in Conference League ospitando, al Franchi, il Celje, già sconfitto all’andata. I viola sono favoritissimi, secondo gli esperti Sisal, a 1,33 rispetto all’8,50 degli sloveni mentre il pareggio è offerto a 5,00. La Fiorentina gioca sempre a viso aperto: ecco perché l’Over, a 1,48, si fa preferire di molto all’Under, dato a 2,50. De Gea proverà a chiudere la porta, impresa in quota a 2,05, mentre un gol da fuori area, a 3,50, potrebbe indirizzare la gara in un senso o nell’altro. Se le marcature dovessero arrivare da entrambe le parti, la Fiorentina, a 1,29, rimane avanti per segnare il primo gol del match rispetto al Celje, offerto a 3,80. Moise Kean, a 2,00, e Lucas Beltran, a 2,75, dovrebbero guidare l’attacco di Palladino ma occhio al giovane Maat Daniel Caprini: il gioiello viola nel tabellino dei marcatori si gioca a 2,50. La formazione slovena si affida ad Armandas Kucys, a segno a 4,50, forte dei suoi 18 gol stagionali in tutte le competizioni.

