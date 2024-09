Europa League –Roma partenza in discesa ma complessa con l’Athletic Artem Dovbyk non vuole fermarsi: doppietta a 12,50 su Sisal.it

Roma, 25 settembre 2024 –Serata di esordi allo stadio Olimpico. Giovedì la Roma fa il suo debutto nella nuova Europa League, una manifestazione che, nelle ultime due stagioni, ha visto i capitolini arrivare sempre almeno in semifinale. I ragazzi di Ivan Juric, altro esordiente, sfidano, per la prima volta, l’Athletic Bilbao, terzo in Liga dietro alle corazzate Barcellona e Real Madrid. I baschi, inoltre, hanno una motivazione ulteriore visto che la finale della competizione si terrà al San Mames, lo stadio di casa dei Rojiblancos. Roma che però, secondo gli esperti Sisal, è data favorita a 2,05 contro il 3,60 dell’Athletic mentre il pareggio si gioca a 3,25. Partita che si preannuncia molto tirata, l’Under, a 1,65, si fa preferire all’Over, dato a 2,10, dove gli interventi, anche al limite, non mancheranno: un rigore è offerto a 2,75 mentre si sale fino a 4,00 per una espulsione. In partita così calda, il VAR, in quota a 3,25, potrebbe ricoprire un ruolo fondamentale. Occhio poi agli innesti a gara in corso visto che un gol dalla panchina si gioca a 2,50.

Partito in sordina, come tutta la Roma, Artem Dovbyk si è sbloccato e sembra intenzionato a non fermarsi. L’attaccante ucraino, capocannoniere della Liga lo scorso anno ma curiosamente a secco contro l’Athletic, vuole segnare per la terza gara di fila, magari la prima doppietta in maglia giallorossa, offerta a 12,50. Al suo fianco dovrebbe esserci Paulo Dybala, gol o assist a 1,97, ma attenzione anche a Tommaso Baldanzi, reduce dalla prima gioia romanista: un’altra rete dell’ex Empoli è in quota a 4,50. Se Gorka Guruzeta, in gol a 4,00, rimane il terminale offensivo di Valverde, è chiaro che le fortune dei baschi passano dalla condizione fisica di Nico Williams, partito per Roma ma non al meglio: gol o assist del folletto spagnolo si gioca a 3,15.

La nuova Europa League prende il via questa sera e tutte le squadre, in questo nuovo format, sognano di arrivare fino a Bilbao. Gli esperti Sisal ritengono il Tottenham, a 5,00, la squadra da battere per la vittoria finale con i connazionali del Manchester United, dati a 6,00, come primi rivali. Il podio delle favorite è completato dalla Roma il cui successo pagherebbe 9 volte la posta. Proprio l’Athletic è offerto a 12,al pari della Real Sociedad e del Porto, mentre Lazio e Galatasaray, a 16, vogliono sorprendere. Ma attenzione al Fenerbahce di Mourinho e Dzeko: quando si tratta di Europa, lo Special One e il Cigno di Sarajevo difficilmente sbagliano.

