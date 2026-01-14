EUROPE'S 50 BEST BARS ANNUNCIA GLI ACADEMY CHAIRS E LE CATEGORIE DI PREMI SPECIALI PER L'EDIZIONE INAUGURALE

LONDRA, 14 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- 50 Best, l'organizzazione responsabile di The World's 50 Best Bars, svela le 10 categorie di premi speciali e gli Academy Chairs selezionati per la prima edizione di Europe's 50 Best Bars. L'elenco Europe's 50 Best Bars 2026 e i vincitori degli altri riconoscimenti saranno svelati durante una cerimonia di premiazione dal vivo quest'anno; data e città ospitante saranno annunciati nei prossimi mesi.

La classifica sarà determinata dai voti della Europe's 50 Best Bars Academy, una giuria composta da 300 esperti anonimi e con una composizione equilibrata di genere, composta da baristi, proprietari di bar, giornalisti del settore e appassionati intenditori di cocktail, selezionati da 11 Academy Chairs, ognuno dei quali rappresenta una sottoregione europea. Operando in modo indipendente da The World's 50 Best Bars Academy, la giuria europea dispone di un proprio periodo di votazione e si concentra esclusivamente sulle esperienze nei bar in Europa.

Categorie di premi speciali

Academy Chairs

Gli Academy Chairs vengono scelti in base alle competenze e alle reti di contatti, per garantire una rappresentanza eterogenea ed equilibrata dei bar di tutta Europa.

