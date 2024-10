F&P amplia la partnership strategica con Solera con Sustainable Estimatics

Ogni assicuratore in Danimarca ha accesso alla misurazione delle emissioni di CO2 di Scope 1, 2 e 3 nel processo di gestione dei sinistri

LONDRA, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solera, leader globale nella gestione del ciclo di vita dei veicoli, annuncia oggi che F&P, l’associazione di categoria danese per le compagnie assicurative e i fondi pensione, ha esteso la sua partnership strategica con Solera integrando il suo strumento Sustainable Estimatics nella piattaforma Autotaks.

Con oltre 700.000 richieste di risarcimento assicurativo all’anno in Danimarca, gestite tramite la piattaforma proprietaria di F&P per la gestione dei sinistri, Autotaks, l’integrazione dell’API Sustainable Estimatics di Solera consentirà a tutti gli assicuratori del Paese di tracciare e compensare le emissioni di anidride carbonica create attraverso i diversi processi del ciclo di vita di un veicolo, compreso lo Scope 3. Questa iniziativa stabilisce un nuovo standard nel Paese e nel mondo, coprendo il 100% dei sinistri auto e allineandosi con il principale impegno della Danimarca verso gli obiettivi di sostenibilità per essere “carbon neutral” entro il 2050.

In base alla direttiva dell’UE sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD), molti Paesi richiederanno alle aziende di tracciare e comunicare le proprie emissioni entro il 2025. Sustainable Estimatics è l’unica soluzione specifica per l’assicurazione auto che consente di analizzare le emissioni di CO2 di Scope 1, 2 e 3, consentendo alle organizzazioni di comprendere e presentare dati credibili e verificati sulle emissioni di carbonio. Gli assicuratori potranno anche esaminare le dashboard per analizzare l’impronta complessiva delle riparazioni a seguito di collisione e fare un benchmark rispetto ai dati specifici del paese e dell’intero settore.

“Siamo lieti di estendere la nostra partnership con Solera, integrando la sua soluzione all’avanguardia nel settore nella nostra piattaforma Autotaks”, ha dichiarato Peder Herbo, direttore di Autotaks di F&P. La soluzione di Solera è accreditata ISO-14064-01, quindi non solo fornisce la ricchezza di dati offerta da Solera, ma sappiamo che i suoi dati sono stati verificati per fornire la precisione di cui abbiamo bisogno. Ci consentirà di stabilire un nuovo standard per la misurazione delle emissioni di CO2 dei sinistri auto in tutto il Paese, supportando il settore nella riduzione dell’impronta carbonica e nel miglioramento dell’efficienza.”

Una delle caratteristiche principali della soluzione di Solera è l’utilizzo approvato dei dati degli OEM per valutare con precisione i danni ai veicoli dopo un incidente. Grazie alla piattaforma Autotaks, ora è possibile identificare le parti interessate e adattarle a tutti i requisiti danesi, come il repricing, offrendo agli assicuratori del Paese la massima precisione. Questo processo garantisce un flusso di lavoro fluido ed efficiente tra assicuratori, carrozzerie e clienti finali.

Franck Carpentier, International Channel Sales & Operations Director di Solera, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership con F&P, un leader di mercato che condivide il nostro impegno nel dare forma a un’industria automobilistica più sostenibile”. La Danimarca è già all’avanguardia tra i Paesi che si impegnano a misurare e ridurre le emissioni di anidride carbonica, e la comprensione del suo ruolo nel processo di gestione dei sinistri sarà fondamentale a tal fine. Questo non solo avrà un impatto positivo sull’ambiente, ma aiuterà anche gli assicuratori a migliorare l’efficienza dell’intero processo di gestione dei sinistri.

Grazie a questa partnership strategica, Solera estenderà ulteriormente la misurazione di tutte le emissioni di CO2 rilasciate a seguito di una riparazione. Questo arricchirà il suo archivio globale di dati provenienti dalla Danimarca e rafforzerà la sua posizione unica nel fornire la visione più accurata delle emissioni di CO2 legate alla riparazione dei veicoli. Ci stiamo impegnando affinché questa tecnologia venga integrata in un numero sempre maggiore di aziende nel prossimo futuro.”

Informazioni su Solera

Solera è leader mondiale nel “software as a service”, nei dati e nei servizi per la gestione del ciclo di vita dei veicoli. Attraverso quattro linee di business – sinistri, riparazioni, soluzioni per veicoli e soluzioni per parco auto – Solera ospita molti marchi leader nell’ecosistema del ciclo di vita dei veicoli, tra cui Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs, LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, cap hpi, Autodata e altri. Solera consente ai propri clienti di avere successo nell’era digitale fornendo loro una soluzione “one-stop shop” che semplifica le operazioni, offre analisi basate sui dati e migliora il coinvolgimento dei clienti, il che, secondo Solera, aiuta i clienti a incrementare le vendite, promuovere la fidelizzazione e migliorare i margini di profitto. Solera serve oltre 280.000 clienti e partner globali in più di 120 Paesi. Per ulteriori informazioni, visitare www.solera.com.

Informazioni su F&P

F&P - Insurance & Pension Denmark è l’associazione di categoria danese per le compagnie assicurative e i fondi pensione. Rappresentiamo 86 compagnie assicurative e fondi pensione che operano sul mercato danese.

Il settore assicurativo e pensionistico in Danimarca svolge un ruolo importante nell’affrontare le sfide dello Stato sociale, integrando i servizi di welfare pubblico. Aiutiamo a garantire la sicurezza dei cittadini e delle imprese in tutta la Danimarca, contribuendo al contempo alla stabilità e alla crescita economica.

F&P Brancheløsninger P/S è una società controllata da F&P che sviluppa e gestisce soluzioni informatiche per il settore assicurativo e pensionistico, tra cui Autotaks, utilizzato da tutte le compagnie assicurative in Danimarca. La piattaforma danese si basa sui prodotti di Solera, con cui abbiamo una partnership strategica da quasi 30 anni.

