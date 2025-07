Farmacell: l’intimo tecnico che ha ridefinito il comfort quotidiano

Milano – 28 luglio 2025. Nel panorama dell’intimo funzionale, c’è un marchio che ha saputo ridefinire le aspettative di chi cerca equilibrio tra estetica, funzionalità e rispetto del corpo. Si tratta di Farmacell, realtà italiana che, da oltre vent’anni, si distingue per un approccio autentico ai capi d’intimo: non più strumenti costrittivi, ma alleati quotidiani di benessere e naturalezza.

Fondata nel 2000 dall’expertise manifatturiera di Calze GT, azienda storica del comparto calzetteria, Farmacell è cresciuta seguendo una filosofia chiara: offrire capi che accompagnino il corpo, senza forzarlo, valorizzando ogni forma con discrezione e cura. Un posizionamento preciso, che ha reso il marchio un punto di riferimento tanto per il pubblico femminile quanto per quello maschile.

Al centro della proposta Farmacell si trova una visione in controtendenza rispetto al mercato tradizionale: qui l’intimo non è pensato per correggere, ma per supportare. I capi si distinguono per la capacità di aderire alle linee del corpo come una seconda pelle, garantendo al contempo libertà nei movimenti e un comfort senza eguali. La scelta di materiali avanzati e di tecniche produttive come la lavorazione seamless consente di ottenere indumenti che uniscono performance tecnica a una vestibilità impercettibile.

La gamma di prodotti è ampia e articolata, pensata per rispondere a esigenze differenziate. Dal classico body contenitivo ai leggings, dalle pancere alle t-shirt, fino a slip, canotte e capi specifici per il pubblico maschile: ogni articolo è progettato tenendo conto non solo dell’aspetto estetico, ma anche della quotidianità di chi lo indossa.

Per ciò che riguarda le collezioni, invece, si suddividono in tre linee principali, ognuna con una personalità distinta.Shadow è pensata per chi desidera definire la propria silhouette in modo discreto e armonico. Le compressioni sono distribuite strategicamente per scolpire le forme senza rigidità. La resa estetica è accompagnata da una perfetta invisibilità sotto qualsiasi abito, anche il più aderente.

Chi preferisce puntare su una stimolazione più sensoriale può scegliere i capi della linea Shiver, realizzati con una texture a nido d’ape che esercita un micromassaggio continuo sulla pelle. Questo effetto, oltre a favorire la microcircolazione, regala una sensazione diffusa di leggerezza e tonicità.

Per unire entrambi gli aspetti – modellamento e stimolazione cutanea – Farmacell propone poi Synergy, una linea ibrida che fonde i benefici delle due precedenti. Ideale per chi cerca una performance globale, capace di abbracciare sia l’estetica che il benessere epidermico.

Oltre alla cura per il design e alla ricerca tessile, ciò che contraddistingue Farmacell è la sua visione inclusiva. Il brand ha scelto fin dalle origini di non limitare la propria proposta a taglie convenzionali, ma di abbracciare l’intera varietà delle forme corporee. I capi sono infatti disponibili fino alla 5XL, una scelta che non nasce dal marketing ma da un’etica produttiva chiara: ogni persona ha diritto a sentirsi rappresentata e a proprio agio con ciò che indossa.

Anche l’ambiente trova spazio tra le priorità del marchio. Tutti i packaging sono plastic free, realizzati con materiali eco-compatibili e processati secondo criteri di sostenibilità. La filiera produttiva è impostata per ridurre l’impatto ecologico senza compromettere la qualità. Un impegno che si traduce in gesti concreti, visibili tanto nei prodotti quanto nelle scelte aziendali.

Affidarsi a Farmacell, del resto, non significa semplicemente acquistare un capo d’intimo. Vuol dire aderire a un’idea diversa di bellezza, una che non esclude, non impone e non omologa. Significa affidarsi a un marchio che mette la persona al centro del progetto creativo, rispettandone le esigenze reali e quotidiane.

Contatti:

Immediapress

Per maggiori informazioni: uff stampa Farmacell | farmacell.com |info@gtcalze.com

