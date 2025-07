Fattoretto AI: il vantaggio competitivo per gli eCommerce che passa dall'Intelligenza Artificiale operativa

Milano, Italia – 31 luglio 2025 – Portare l’Intelligenza Artificiale al centro dei processi eCommerce con soluzioni concrete e misurabili. È questa la missione con cui Fattoretto AI (https://fattoretto.ai/), la business unit specializzata di Fattoretto Agency, sta già generando un impatto tangibile sul mercato digitale. Guidata da Iacopo Bernardini, la divisione si distingue per un approccio radicalmente operativo, focalizzato sull'aumento della produttività e sull'efficienza, trasformando le complesse potenzialità dell'AI in vantaggi competitivi reali per clienti di primo piano nello scenario nazionale.

Fattoretto AI nasce dall'esperienza consolidata di Fattoretto Agency nel settore digitale e risponde a un'esigenza crescente delle aziende: non solo comprendere l'Intelligenza Artificiale, ma applicarla con un approccio pragmatico e orientato al business. La mission della nuova unità è fornire soluzioni personalizzate che portino a un reale miglioramento della produttività e dell'efficienza operativa.

Le aree di intervento di Fattoretto AI coprono processi cruciali per ogni store online:

Automazione dei contenuti: generazione automatica e ottimizzata di schede prodotto e descrizioni di categoria. Traduzioni semantiche: processi avanzati per localizzare i contenuti in modo accurato e culturalmente rilevante, superando i limiti delle traduzioni letterali. Analisi dati per strategie data-driven: utilizzo dell'AI per analizzare grandi moli di dati e identificare insight strategici per il business. Supporto alla creatività: impiego di strumenti di AI generativa per supportare le iniziative di marketing, dalla creazione di immagini alla definizione di campagne.

L'approccio distintivo della consulenza AI è già stato validato da clienti di alto profilo in settori altamente competitivi. Tra questi spiccano Rinascimento, brand del Gruppo Teddy, Birre da Manicomio, il primo eCommerce italiano di birre artigianali, e Senec, leader nelle soluzioni per l'energia. Questo dimostra la versatilità e l'efficacia delle soluzioni proposte, che si adattano a mercati diversi come il fashion, il food & beverage e le farmacie online.

"Il nostro DNA è sempre stato basato sui dati. Con Fattoretto AI, portiamo questa filosofia alla sua massima espressione: trasformiamo l'analisi in esecuzione", ha dichiarato Massimo Fattoretto, CEO di Fattoretto Agency. "Non parliamo di potenziale futuro, ma implementiamo soluzioni concrete che già oggi automatizzano processi, tagliano i costi operativi e impattano direttamente sul fatturato degli eCommerce. È l'evoluzione del nostro approccio orientato al risultato”.

"Il mercato è pieno di promesse sull'Intelligenza Artificiale. Noi abbiamo scelto la strada dell'applicazione pratica", ha aggiunto Iacopo Bernardini, Direttore di Fattoretto AI. "Il nostro lavoro inizia dai problemi reali dei clienti: 'Come posso creare migliaia di schede prodotto in modo efficiente? Come posso ottimizzare le traduzioni per vendere all'estero?'. Noi rispondiamo a queste domande con soluzioni operative su misura. L'unico metro di giudizio che conta è il miglioramento concreto e misurabile del business di chi si affida a noi”.

A proposito di Fattoretto AI

Fattoretto AI è la business unit di Fattoretto Agency specializzata in soluzioni di Intelligenza Artificiale per l'eCommerce. Attraverso consulenza, formazione e lo sviluppo di tool personalizzati, aiuta le aziende ad automatizzare i processi, migliorare la produttività e sviluppare strategie data-driven.

Contatti:

Immediapress

Maggiori informazioni:

Uff Stampa Fattoretto Agency | https://fattoretto.agency

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.