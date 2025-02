Federimprese Europa: il Presidente Nazionale Mary Modaffari presenta in conferenza stampa l' apertura in Italia di " botteghe agricole;" a "Km zero" gestite dagli imprenditori agricoli associati

Roma, 21 febbraio 2025. Gli alimenti “a Km zero”, definiti anche “a filiera corta”, sono prodotti locali che vengono venduti o somministrati nelle vicinanze del luogo di produzione. Questi alimenti hanno in genere un prezzo contenuto dovuto ai ridotti costi di trasporto e di distribuzione, all’assenza di intermediari commerciali, ma anche allo scarso ricarico del venditore che spesso è lo stesso agricoltore o allevatore.

Gli alimenti “a Km zero”, offrono maggiori garanzie di freschezza proprio per l’assenza, o quasi, di trasporto e di passaggio.

Il dipartimento agricoltura di Federimprese Europa apre le prime " Bottega agricole a Km zero "dei prodotti agricoli e di prodotti derivati da trasformazione agroalimentare. Tutte le imprese e PMI associate possono usufruire di locali messi a disposizione dalla Confederazione in varie città italiane per la vendita dei propri prodotti tipici in relazione alle regioni e alle loro tipicità.

Inoltre, con questa scelta di consumo, si valorizza la produzione locale e si recupera il legame con il territorio, imparando a conoscere sapori tipici e tradizioni gastronomiche.

La filiera corta punta a stabilire una relazione diretta fra chi consuma e chi produce

Acquistare alimenti “a filiera corta” è ormai abbastanza diffuso, soprattutto nelle zone a forte produzione agricola e per particolari prodotti, tra cui sicuramente frutta e verdura. Infatti i prodotti vegetali “locali”, raccolti al momento giusto e subito messi in commercio, garantiscono una maggior freschezza e migliori caratteristiche organolettiche, grazie al breve tempo di trasporto. In questo modo inoltre viene valorizzato il consumo dei prodotti stagionali recuperando così il legame con il ciclo della natura e la produzione agricola. Per conoscere i punti vendita più vicini inviare una mail a bottegakmzero@federimpreseuropa.it

