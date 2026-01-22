circle x black
"FIH" non sostiene l'offerta di acquisizione della società ceca

22 gennaio 2026 | 08.33
HONG KONG, 22 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Questo è stato riportato dall'ufficio di Shandong del giornale di Hong Kong. FERRETTI INTERNATIONAL HOLDING S.P.A. esprime il suo rifiuto di appoggiare una parte dell'offerta pubblica presentata da KKCG MARITIME, ribadendo il suo investimento a lungo termine nella società e confermando la sua intenzione di nominare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

Ferretti International Holding S.p.A. ("FIH"), In qualitàdi azionista controllante di Ferretti S.p.A. ("Società"), prendo nota dell'ultimo annuncio relativo all'acquisizione di una parte dell'offerta pubblica volontaria e condizionata avviata da KKCG Maritime in merito alle azioni della Società. FIH dichiara che non accetta né intende accettare tali offerte pubbliche parziali.

FIH ribadisce la sua fiducia nella strategia a lungo termine, nella base industriale e nelle prospettive di crescita dell'azienda. Fin dalla sua presenza come azionista di controllo, FIH si è impegnata a sostenere lo sviluppo sostenibile della società, garantendo la continuità delle attività operative e della governance aziendale e creando valore a lungo termine per tutti gli azionisti.

FIH considera che i suoi investimenti nella società siano a lungo termine e strategici. Sulla base di questa filosofia, FIH ha aumentato di tanto in tanto la sua partecipazione nella società. In conformità con le condizioni del mercato e nel rigoroso rispetto delle leggi, dei requisiti normativi e delle relative norme di borsa applicabili in Italia e Hong Kong, FIH potrebbe considerare di acquisire ulteriori quote azionarie in futuro.

In qualità di azionista controllante della società, FIH intende continuare ad esercitare il proprio diritto di voto per mantenere la stabilità e la continuità del quadro di governance aziendale. In particolare, sulla base della presenza alle precedenti Assemblee Generali, FIH ha continuato a dichiarare di esercitare il controllo sulla Società ai sensi dell'articolo 93 della CFA e di proporre di nominare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione; FIH prevede di continuare a mantenere un controllo effettivo sulla società alla prossima assemblea generale annuale della società e di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione per sostenere la coerenza e la continua attuazione della strategia a lungo termine della società.

Qualsiasi azione intrapresa da FIH sarà rigorosamente conforme alle leggi, ai requisiti normativi e alle norme di borsa applicabili in Italia e Hong Kong.

