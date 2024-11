Flipping Club: La Soluzione Chiavi in Mano per Investire nel Settore Immobiliare

Brescia, 26 novembre 2024. La maggior richiesta di immobili sul mercato urbano italiano riguarda case ristrutturate, pronte per essere abitate da subito. Al contrario, però, circa il 70% di immobili disponibili sul mercato necessitano di lavori di ristrutturazione e ammodernamento sotto molti aspetti.

È in questa differenza tra domanda e offerta che si trovano le migliori opportunità di guadagno per chi vuole partecipare a operazioni immobiliari.

“Il nostro lavoro in Flipping Club si fonda sull’individuazione di immobili che, nel mercato libero, difficilmente troverebbero un acquirente in tempi brevi. Si tratta spesso di proprietà molto grandi, necessitanti di ingenti ristrutturazioni, oppure soluzioni destinate a un uso commerciale. Il nostro obiettivo è quello di adattare queste proprietà alla domanda del mercato attraverso una precisa opera di riqualificazione che curiamo personalmente,” spiega Andrea Giuliani, co-fondatore di questa realtà in forte espansione. “Operiamo esclusivamente nel mercato libero, che per sua natura è molto più rapido. Mediamente, trascorrono meno di 8 mesi tra l’acquisto e la successiva rivendita di una nostra realizzazione.”

La conseguenza naturale di un mercato così dinamico è la presenza di numerose agenzie, come piattaforme di crowdfunding o società di investimento, dove più persone partecipano alla stessa operazione, senza che nessuno detenga effettivamente la proprietà dell’immobile.

La principale differenza tra queste realtà e Flipping Club risiede proprio nelle solide garanzie offerte e nell’attenzione meticolosa rivolta agli investitori: invece di condividere la proprietà con altri partecipanti, ogni operazione gestita da Flipping Club è riservata a un singolo investitore, che diventa il titolare esclusivo dell’immobile.

Ciò significa che l’investitore ha il pieno controllo e proprietà dell’immobile fino al momento della rivendita, evitando così i rischi di gestione condivisa e le incertezze che spesso derivano dall’affidare i propri capitali a società terze.

Questo modello offre una doppia garanzia: da un lato, l’investitore ha una proprietà reale e tangibile su cui può contare, dall’altro, viene tutelato da eventuali insolvenze o difficoltà di gestione che possono verificarsi quando il controllo dell’operazione è disperso tra più parti.

Questo approccio individualizzato e trasparente fornisce un ulteriore livello di sicurezza, minimizzando il rischio finanziario e aumentando la fiducia nel processo d’investimento.

“È proprio grazie a questa solidità nelle garanzie e ai risultati concreti raggiunti – con una media di 8 mesi per ogni operazione – che siamo riusciti a crescere significativamente: dai 58 immobili consegnati nel 2023, siamo passati a 113 già previsti per quest’anno. Questo successo è stato il motore che ci ha permesso di consolidare la nostra presenza nella città da cui siamo partiti, Brescia, e di espanderci ulteriormente su Verona, Bergamo e Milano.”

Gli investitori scelgono Flipping Club perché sanno di avere il pieno controllo: diventano gli unici proprietari dell’immobile, mentre l’azienda si occupa di ogni aspetto, dalla A alla Z. Dalla gestione delle pratiche burocratiche, alla supervisione di ogni dettaglio della ristrutturazione, fino alla rivendita finale.

