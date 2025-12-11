Fondazione Carlo Erba e Kedrion: consegnati a Milano i Premi di Ricerca

Giovani eccellenze e innovazione per la salute

MILANO, 11 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Si è svolta oggi, presso la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, la cerimonia di consegna dei Premi di Ricerca 2024 promossi dalla Fondazione Carlo Erba, con il supporto dell'azienda biofarmaceutica Kedrion e in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM). L'evento, ospitato nel Padiglione "Romeo ed Enrica Invernizzi", ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo scientifico, istituzionale e aziendale, oltre ai giovani ricercatori premiati.

La giornata si è aperta con i saluti del Prof. Sergio Abrignani, Direttore Scientifico dell'INGM e Consigliere della Fondazione Carlo Erba, seguiti dall'introduzione di Paolo Marcucci, Presidente della Fondazione Carlo Erba, e dal saluto del Prof. Pier Mannuccio Mannucci, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Il momento centrale è stato dedicato alla presentazione dei progetti vincitori e alla consegna dei premi e delle targhe ai giovani ricercatori, che hanno illustrato i risultati e le prospettive delle loro ricerche.

Premi e storia di un impegno condiviso La Fondazione Carlo Erba, da sempre impegnata nella promozione della ricerca biomedica, attribuisce ogni anno premi e borse di studio a giovani ricercatori italiani. In particolare:

I progetti premiati nel 2024

Innovazione, impatto e giovani eccellenze I progetti premiati si distinguono per l'alto livello di innovazione scientifica e tecnologica, l'impatto concreto sulla salute dei pazienti e la capacità di collegare ricerca di base e applicazione clinica. Tutti i vincitori sono giovani ricercatori con esperienze in centri di eccellenza italiani e internazionali, a conferma della vitalità della ricerca italiana nel panorama globale.

"La partnership tra Fondazione Carlo Erba e Kedrion rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra enti del terzo settore e industria, finalizzata a promuovere la ricerca scientifica e a valorizzare il merito. Attraverso questi premi, Fondazione Carlo Erba e Kedrion confermano il loro impegno nel sostenere la ricerca e i giovani talenti, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti e promuovere l'innovazione scientifica", ha dichiarato Paolo Marcucci, Presidente della Fondazione Carlo Erba.

Informazioni e bandi Tutte le informazioni sui bandi, le modalità di partecipazione e la storia dei premi sono disponibili sul sito della Fondazione Carlo Erba: www.fondazionecarloerba.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2662888/5665898/Kedrion_Logo.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/fondazione-carlo-erba-e-kedrion-consegnati-a-milano-i-premi-di-ricerca-302639126.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.