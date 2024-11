Formula 1 – Leclerc da battere a Las Vegas, Verstappen e Norris inseguono, Charles primo sotto la bandiera a scacchi a 2,50 su Sisal.it

Roma, 21 novembre 2024 – La Formula 1 vola in Nevada per il terzultimo appuntamento stagionale: nel weekend, infatti, è in programma il Gran Premio di Las Vegas. Lungo i tornanti della città del gioco, Charles Leclerc e la Ferrari sono il binomio da battere. Il Predestinato, secondo gli esperti Sisal, è favorito per passare primo sotto la bandiera a scacchi a 2,50 con la pole position offerta alla stessa quota. Leclerc, lo scorso anno, nell’unica edizione del GP statunitense, partì dalla prima casella ma si dovette accontentare del secondo posto alle spalle di Max Verstappen.

Proprio il campione del mondo in carica vola in Nevada con un unico obiettivo in testa: arrivare davanti a Norris per festeggiare il quarto titolo consecutivo. Super Max, con la sua Red Bull numero 1 e dato vincente a 3,50, può però festeggiare l’ennesimo trionfo anche vincendo la gara e bissando il trionfo dello scorso anno. Più complessa la situazione per ciò che riguarda la pole, offerta a 4,50.

Terzo incomodo Lando Norris che prova a tenere in vita le residue chance di titolo mondiale. L’inglese della McLaren, appaiato in quota a 3,50 con il grande rivale per la corona iridata, vuole anche vendicare la disfatta dello scorso anno quando uscì dopo soli due giri a causa di un incidente.

Molto difficile, per il resto del gruppo, inserirsi per la contesa relativa al primo gradino del podio: Carlos Sainz, successo a 7,50, ci prova anche per la lotta al titolo mondiale costruttori che vede impegnata la Ferrari contro McLaren e Red Bull. Oscar Piastri si gioca a 12 mentre il trionfo di uno dei due piloti Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, pagherebbe 25 volte la posta.

