Formula 1 – Verstappen senza rivali a casa sua ma Norris non molla Leclerc per un miracolo: trionfo in Olanda a 20 su Sisal.it

Roma, 22 agosto 2024 – La Formula 1 riparte, dopo il mese di stop, dal giardino di casa del campione del Mondo, Max Verstappen. Nel weekend, infatti, va in scena il Gran Premio d’Olanda dove il tre volte iridato con la Red Bull festeggerà i 200 gran premi nel Circus. A secco da quattro gare, record negativo che non gli capitava dal 2020, Verstappen vuole fare festa davanti alla marea orange tornando sul gradino più alto del podio. Impresa assolutamente alla sua portata, secondo gli esperti Sisal, che lo vedono favorito in tutto il weekend a cominciare dalle qualifiche, pole a 2,25, alla gara, trionfo a 2,00. Oltre alla voglia di riscatto, Super Max è spinto da desiderio di calare il poker a Zandvoort: infatti, da quando la Formula 1 è tornata in Olanda, tre stagioni fa, il fenomeno della Red Bull è sempre salito sul gradino più alto del podio.

Un posto che sogna di occupare Lando Norris, secondo alle spalle di Verstappen in classifica mondiale, e voglioso di tornare primo sotto la bandiera a scacchi dopo la vittoria a Miami. Il numero 4 della McLaren “vede” la terza pole dell’anno a 3,00 con la stessa quota per un successo domenica.

La Ferrari, che ha vinto più di tutte le altre scuderie in Olanda, 8 volte ma non trionfa dal 1983 con Arnoux, va a caccia dell’ennesimo miracolo stagionale sperando che le novità portate a Zandvoort diano i loro frutti. Charles Leclerc prova a interrompere questo digiuno su una pista che gli ha regalato, al massimo, un terzo posto. Il ferrarista sul gradino più alto del podio pagherebbe 20 volte la posta mentre si sale a 25 per la vittoria del compagno di squadra Carlos Sainz.

Davanti alla coppia del cavallino però ci sono un sacco di avversari oltre ai due favoriti Verstappen e Norris: Oscar Piastri, sulla seconda McLaren, si gioca a 6,00 mentre la coppia della Mercedes, Lewis Hamilton, vincitore di due degli ultimi tre gran premi prima della pausa, e George Russell sono appaiati in quota a 12.

