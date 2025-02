Francesca Giubelli, la prima influencer virtuale italiana certifica Meta ambasciatrice del Made in Italy, al Festival AI Ticino e Regio Insubrica

Festival AI Ticino e Regio Insubrica: Innovazione e grandi brand al centro della scena Con la straordinaria partecipazione di Francesca Giubelli, la prima influencer virtuale italiana ambasciatrice del Made in Italy

Il 13 febbraio 2025 a Lugano presso il Palazzo dei Congressi , il 20 febbraio 2025 a Como presso l’ Hilton Lake Como e il 12 marzo 2025 a Varese presso l’ Università dell’Insubria , si terrà il Festival AI Ticino e Regio Insubrica , un evento unico nel suo genere che celebra l’intelligenza artificiale e le sue applicazioni nei contesti economici e sociali della regione transfrontaliera.

A fare notizia, quest’anno, è la partecipazione di Francesca Giubelli , la prima influencer virtuale italiana ambasciatrice del Made in Italy. Francesca Giubelli interverrà per raccontare come l’intelligenza artificiale stia rivoluzionando il mondo della comunicazione digitale, del marketing e della promozione internazionale dei brand italiani, rappresentando un esempio concreto di come le tecnologie avanzate possano dare vita a nuove forme di espressione e di engagement con il pubblico.

Dettagli dell’evento

• Start del festival a Lugano : 13 febbraio 2025, Palazzo dei Congressi

• Area pubblica al piano terra con ingresso gratuito • Area a pagamento al primo piano (posti limitati, registrazione su www.festival- ai.com ) • Seconda tappa a Como : 20 febbraio 2025, Hilton Lake Como

• Terza tappa a Varese : 12 marzo 2025, Università dell’Insubria

Il Festival AI di Lugano è patrocinato dalla Repubblica e Cantone Ticino e dalla Città di Lugano , mentre il Festival AI di Como è patrocinato da ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per l’Education e dalla Camera di Commercio Italiana per la Svizzera .

Attrazioni e dimostrazioni

Nell’area pubblica di Lugano saranno presenti straordinarie dimostrazioni, tra cui:

• Team AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous) del Politecnico di Milano, che presenterà l’auto a guida autonoma protagonista della Mille Miglia, detentrice del nuovo record mondiale di velocità per un’auto di serie interamente guidata da un AI-driver senza supervisore umano a bordo.

• Prof. Gabriele Trovato , ingegnere trasferitosi in Giappone, con SanTo , una macchina in grado di rispondere a domande sulla fede, recitare il Rosario e attingere alle Scritture.

• Zia Sofia , la prima chef interamente creata dall’intelligenza artificiale, che sfiderà la chef Valentina Jennarelli in uno show cooking “all’ultimo chicco di riso”.

• The Family Robot , con: • Teotronico , il pianista robot più preciso al mondo.

• RoboBidone , che insegnerà la raccolta differenziata.

• RoboTanika (o Roboldo) , robot cabarettista e cantante, protagonista dell’edizione di HONOLULU su Italia Uno.

• Advepa , con mondi immersivi 3D e avatar dotati di intelligenza artificiale in grado di interagire con visitatori di fiere e scuole.

• La ballerina Cora Gasparotti , che aprirà il festival con un incredibile ballo integrando ballerini umani e intelligenza artificiale.

Speaker, formazione e progetti innovativi

Con oltre 40 relatori di altissimo profilo a Lugano e oltre 10 esperti a Como, il festival accoglierà rappresentanti dei principali brand tecnologici globali – Microsoft, AWS, Dell, HP e Acer , solo per citarne alcuni – che porteranno visioni strategiche e casi d’uso avanzati. Saranno inoltre rappresentate oltre 21 accademie internazionali provenienti da Giappone, Stati Uniti, Danimarca, Brasile, Romania, Italia e Svizzera.

Verrà svelato un nuovo corso di preparazione per l’ottenimento dell’ Attestato Professionale Federale in Intelligenza Artificiale , riconosciuto a livello internazionale come ISCED 6 (Bachelor o equivalente). ATED avvierà le prime formazioni a partire dall’estate del 2025.

Il Festival AI Ticino e Regio Insubrica sarà anche il trampolino di lancio del progetto Interreg AI-GENIALE , che offrirà alle PMI soluzioni innovative per migliorare l’efficienza operativa e sviluppare nuovi prodotti e servizi. Le aziende potranno accedere gratuitamente ai tool e a percorsi formativi dedicati, in vista dell’adozione di tecnologie avanzate e della conformità alle normative europee sull’IA. Il progetto, con ATED capofila per la Svizzera, è coordinato per l’Italia da ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per l’Education insieme all’ Università LIUC e Servizi Confindustria Varese .

Gli eventi di Lugano e Como sono organizzati da ated – Associazione Ticinese Evoluzione Digitale , da sempre in prima linea nella promozione dell’innovazione tecnologica nella regione.

Sezioni tematiche del festival

International Speaker : Interventi di esperti globali e leader di pensiero sull’intelligenza artificiale.

: Interventi di esperti globali e leader di pensiero sull’intelligenza artificiale. Le grandi storie di innovazione : Racconti di successo da parte di aziende e startup.

: Racconti di successo da parte di aziende e startup. Workshop interattivi : Un’opportunità per imparare e sperimentare l’AI in azione.

: Un’opportunità per imparare e sperimentare l’AI in azione. Demo dimostrative : Presentazioni di applicazioni pratiche e casi d’uso reali.

: Presentazioni di applicazioni pratiche e casi d’uso reali. Networking B2B : Spazi per incontri tra aziende, investitori e professionisti.

: Spazi per incontri tra aziende, investitori e professionisti. Eventi collaterali : Momenti di svago e intrattenimento per i partecipanti.

Obiettivi e registrazioni

Il Festival AI mira a diventare un punto di riferimento per la collaborazione tra il Ticino e la Regione Insubrica, promuovendo lo sviluppo economico, l’innovazione tecnologica e lo scambio culturale.

Registrati ora per assicurarti un posto a uno degli eventi tecnologici più attesi del 2025. Maggiori informazioni e dettagli sull’agenda sono disponibili sui siti ufficiali:

• lugano.festival-ai.com

• como.festival-ai.com

• varese.festival-ai.com

Contatti Stampa

• Email: info@festival-ai.com • Telefono: +41 (0)91 123 4567

Sponsor, partner e media interessati possono inviare un’email per ricevere informazioni su opportunità di collaborazione e visibilità all’interno dell’evento.