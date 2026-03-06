circle x black
Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

Gazzetta dell’Emilia Romagna: il nuovo giornale digitale dedicato all’economia, alla società e alla cultura del territorio

06 marzo 2026 | 14.21
Milano, 6 marzo 2026 - Nasce Gazzetta dell’Emilia Romagna, il nuovo giornale online dedicato all’informazione economica, sociale e culturale del territorio emiliano-romagnolo. È online il portale www.gazzettadellemiliaromagna.com , piattaforma editoriale che punta a raccontare le trasformazioni e le eccellenze di una delle regioni più dinamiche del Paese.

Il progetto editoriale nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di informazione e approfondimento su temi legati a economia, imprese, innovazione, sviluppo urbano, cultura ed eventi, con particolare attenzione ai protagonisti del mondo imprenditoriale e professionale.

La Gazzetta dell’Emilia Romagna si propone come uno strumento di informazione digitale pensato per valorizzare il territorio e promuovere il dialogo tra imprese, istituzioni e comunità locali.

Attraverso articoli, reportage e interviste, il giornale online intende raccontare le storie di aziende, professionisti e realtà che contribuiscono alla crescita economica e sociale della regione.

Il portale è consultabile su www.gazzettadellemiliaromagna.com ed è accessibile da desktop e dispositivi mobili, con contenuti aggiornati e una struttura editoriale pensata per una fruizione semplice e immediata.

Con il lancio della Gazzetta dell’Emilia Romagna, il panorama dell’informazione digitale si arricchisce di una nuova piattaforma dedicata alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

Contatti:
Immediapress
comunicati@immediapress.it

Per maggiori informazioni:
www.gazzettadellemiliaromagna.com
info@gazzettadellemiliaromagna.com

