circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire

GEEKOM torna al CES 2026 con laptop premium e Mini PC di nuova generazione

29 dicembre 2025 | 07.49
LETTURA: 2 minuti

TAIPEI, 29 dicembre 2025/PRNewswire/ -- GEEKOM sarà presente per la quarta volta consecutiva al CES 2026, che si terrà dal 6 al 9 gennaio presso lo Stand 35025 nel South Hall 2 del LVCC. Leader nell'industria dei Mini PC, GEEKOM presenterà il suo lancio di prodotto più mirato di sempre, segnando una significativa espansione nel segmento dei laptop premium, continuando al contempo a sviluppare la sua gamma di computer compatti.

Il pezzo forte della vetrina GEEKOM al CES 2026 è il GeekBook X14 Pro, un laptop che stabilisce un nuovo standard per il design ultra-leggero. Con un peso di soli 2,2 libbre (≈1 kg) e uno spessore minimo di 0,23 pollici (≈0,6 cm), ilGeekBook X14 Pro è posizionato come il laptop interamente in metallo più leggero al mondo. Dispone di un display OLED 2,8K con frequenza di aggiornamento a 120Hz, per immagini nitide, colori vividi e prestazioni fluide.

Dotato del processore Intel Core Ultra 9-185H, con 32GB di RAM e un SSD da 2TB, il GeekBook X14 Pro gestisce con facilità carichi di lavoro intensi. Nonostante la configurazione potente, il laptop offre fino a 16 ore di autonomia per garantire produttività tutto il giorno. GEEKOM rafforza la sua posizione premium offrendo una garanzia limitata di due anni. Per chi preferisce un display più ampio, il GeekBook X16 Pro offre uno schermo da 16 pollici con specifiche sostanzialmente identiche. Entrambi i modelli sono disponibili sullo store ufficiale GEEKOM all'indirizzo geekompc.com e su Amazon.

Oltre alla serie GeekBook, GEEKOM presenterà al CES 2026 in anteprima due nuovi laptop. Il primo è un laptop ad alte prestazioni per creatori e gaming, dotato del processore AMD Ryzen AI 9 H 465 (Gorgon Point), progettato per flussi di lavoro creativi intensivi e applicazioni AI. Il secondo è un laptop orientato alla produttività, equipaggiato con il processore Intel Core Ultra 7 365 di terza generazione, pensato per utenti professionali. I nomi dei modelli saranno annunciati successivamente.

GEEKOM continua a rafforzare il suo portafoglio Mini PC con la linea 2026. L'A9 Max 2026 Edition debutta come il primo Mini PC al mondo alimentato dal processore AMD Ryzen AI 9 H 465, mentre l'IT13 Max 2026 Edition diventa il primo Mini PC a integrare Intel Core Ultra 7 366H. Entrambi i modelli integrano il sistema di raffreddamento Iceblast 3.0 per prestazioni termiche migliori e livelli di rumorosità ridotti, e sono supportati da una garanzia di tre anni.

Il 2026 segnerà il periodo con il maggior numero di nuovi lanci prodotto per GEEKOM, frutto di oltre 20 anni di esperienza e sviluppo costante nel settore informatico.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2850229/image.jpg

 

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/geekom-torna-al-ces-2026-con-laptop-premium-e-mini-pc-di-nuova-generazione-302650013.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ICT ICT Arredamento_E_Design ICT Economia_E_Finanza Economia_E_Finanza Altro Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza