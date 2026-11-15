Geekvape presenta a Dubai VPU 2.0, la nuova piattaforma tecnologica di atomizzazione

DUBAI, United Arab Emirates, Nov. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il 10 novembre 2026, Geekvape ha presentato VPU 2.0, la sua piattaforma tecnologica di atomizzazione di nuova generazione. Basata su miglioramenti ai materiali di alimentazione del liquido, alle resistenze a mesh e al coordinamento dei componenti del dispositivo, la piattaforma integra scienza dei materiali, riscaldamento di precisione e controllo intelligente per ottimizzare l'afflusso dell'e-liquid, l'uniformità del riscaldamento e la reattività all'inizio di ogni tiro.

Il miglioramento del sistema di alimentazione del liquido affronta una delle principali sfide nell'uso ripetuto: ripristinare l'e-liquid sulla superficie riscaldante tra un tiro e l'altro. Fibre più lisce e una struttura porosa ottimizzata riducono la resistenza al flusso del liquido. Secondo i test interni di ricerca e sviluppo condotti da Geekvape, rispetto al materiale precedente, quello aggiornato garantisce una velocità di assorbimento superiore del 25%, un'area di distribuzione dell'e-liquid più ampia del 31% e una capacità di assorbimento maggiore del 17,1% a parità di volume. Il rifornimento più rapido e la maggiore capacità di trattenere il liquido contribuiscono a mantenere un'alimentazione costante della mesh durante l'uso continuativo.

L'aggiornamento della resistenza a mesh affronta il problema del riscaldamento non uniforme, che può ridurre l'efficienza dell'atomizzazione e influire sulla produzione di vapore e sulla resa aromatica. Modificando lo spessore e la resistenza elettrica delle diverse sezioni della mesh, il nuovo design distribuisce il calore in modo più uniforme sulla superficie. I test interni hanno evidenziato un aumento del 28,2% della superficie effettiva di atomizzazione rispetto alla mesh precedente, mentre la produzione di vapore è risultata superiore del 29% rispetto ai prodotti comparabili sottoposti a test. Una porzione maggiore della superficie riscaldante può così contribuire efficacemente all'atomizzazione, favorendo una produzione di vapore più intensa e una resa aromatica più ricca.

A livello di dispositivo, il controllo dell'attivazione ottimizzato mediante intelligenza artificiale e un percorso del flusso d'aria perfezionato coordinano l'alimentazione del liquido, il riscaldamento e la circolazione dell'aria. Secondo i test interni dell'azienda, alcuni dispositivi compatibili raggiungono l'attivazione dell'aroma in 0,01 secondi. Questi miglioramenti sono progettati per rendere più immediata la risposta all'inizio di ogni tiro.

Nel complesso, i tre aggiornamenti trasformano l'atomizzazione in un processo coordinato, favorendo prestazioni più costanti anche durante tiri ripetuti.

Tra i prodotti presentati all'evento figuravano SONDER Q MAX di Geekvape e BURJ, PCE40000 e ICE MASTER 60K di Geekbar, tutti dotati della tecnologia VPU 2.0. La gamma dimostra la capacità della piattaforma di adattarsi a marchi e configurazioni di prodotto differenti.

La tecnologia VPU è stata inoltre adottata in diversi progetti di produzione per conto terzi (OEM), integrando la tecnologia di atomizzazione con la progettazione dei dispositivi e i processi produttivi. Le future attività di ricerca si concentreranno sulla protezione intelligente delle resistenze a mesh, sulla prevenzione delle perdite di liquido e sullo sviluppo di soluzioni avanzate per la progettazione dei dispositivi, ampliando l'evoluzione della piattaforma oltre il miglioramento dei singoli componenti.

Attraverso un'innovazione continua nelle tecnologie di base, Geekvape punta a rendere VPU una tecnologia fondamentale per la prossima generazione di prodotti per lo svapo, contribuendo a definire standard più elevati in termini di prestazioni tecniche ed esperienza d'uso nell'intero settore.

Contatto: Lucia YING, Lucia.ying@geekvape.com

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