GEMA Business School, presenta il nuovo Master in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane: un futuro sostenibile e guidato dall'IA

Roma, 30 Ottobre 2024.GEMA Business School, aggiorna del suo Master post laurea in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, un programma formativo da sempre all’avanguardia con due accreditamenti di eccellenza (ASFOR e SHRM) un master che da oltre 30 anni prepara i futuri professionisti HR a operare in un contesto aziendale sempre più complesso e dinamico.

Il nuovo programma integra le ultime innovazioni in ambito di intelligenza artificiale (IA) con un focus sulla sostenibilità, rispondendo così alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Un futuro guidato dall'IA

Grazie alla collaborazione con la Society for Human Resource Management (SHRM) e ispirandosi alle più recenti ricerche, il programma formativo è stato arricchito con contenuti all'avanguardia sull'impiego dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Gli studenti acquisiranno competenze pratiche nell'utilizzo degli strumenti di IA più innovativi per:

• Ottimizzare i processi di reclutamento e selezione del personale.

• Personalizzare i percorsi di sviluppo dei dipendenti.

• Prevedere le future esigenze di talento e pianificare di conseguenza le strategie HR.

• Migliorare l'engagement dei dipendenti attraverso l'utilizzo di chatbot e assistenti virtuali.

La sostenibilità al centro delle politiche HR

Il Master pone inoltre una forte attenzione ai temi della sostenibilità, preparando i professionisti a:

• Integrare i principi della sostenibilità nelle politiche HR.

• Promuovere la diversità e l'inclusione in azienda.

• Favorire il benessere dei dipendenti e la conciliazione vita-lavoro.

• Contribuire alla costruzione di un futuro lavorativo più equo e sostenibile.

Un programma completo e aggiornato

Il nuovo Master in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane di GEMA Business School offre:

• Un corpo docente altamente qualificato con esperienza sia accademica che professionale.

• Un approccio didattico innovativo che combina lezioni frontali, case study, simulazioni e progetti pratici.

• Opportunità di networking con aziende leader del settore.

• Un'attenzione costante all'evoluzione del mercato del lavoro.

Daniele Bianchi, presidente di GEMA Business School, afferma che:

"Il nostro Master è un ponte verso un futuro del lavoro più sostenibile e inclusivo. Equipaggiamo i nostri studenti con le competenze necessarie per navigare nel mondo complesso dell'intelligenza artificiale e sfruttarne le potenzialità nel settore delle risorse umane, sempre con un occhio di riguardo per l'impatto sociale e ambientale. In linea con la nostra prossima trasformazione in Società Benefit, formeremo professionisti HR in grado di creare valore non solo per le aziende, ma anche per la comunità e l'ambiente."

Per maggior informazioni:

email: info@gema.it

telefono: 06.7265221