Generatori di vapore più efficienti con soluzioni data-driven: ICI Powering Evolution lancia il progetto "Geco"

Verona, 27 gennaio 2025 - Intelligenza Artificiale, Data Analytics e sensoristica avanzata per ottimizzare l’efficienza dei generatori di vapore. È questo l'obiettivo di ICI Powering Evolution, azienda veronese che progetta e produce soluzioni avanzate nel settore delle caldaie industriali e commerciali, che ha sviluppato il progetto di ricerca sperimentale GeCO, promosso da SMACT Competence Center grazie a un finanziamento di circa 270.000 euro nell'ambito del bando IRISS.

Il progetto GeCO, acronimo di Generators Characterization and Optimization, come suggerisce il titolo, mira a migliorare il funzionamento dei macchinari industriali, dalla fase di progettazione fino a quella di utilizzo. Uno degli obiettivi principali del progetto è quindi creare un modello data-driven, basato sui dati raccolti, per ottimizzare la progettazione, il funzionamento e la manutenzione dei generatori di vapore. Il monitoraggio continuo dei dati consente di rilevare inefficienze, ottimizzare i parametri operativi e prevedere guasti, minimizzando i fermi macchina, spesso molto costosi. Con GeCO l’azienda veronese punta a migliorare la produzione di vapore, ridurre sprechi di risorse come acqua e combustibile e contribuire alla sostenibilità del settore industriale.

«Il progetto GeCO ridefinisce il futuro del nostro business, combinando l’esperienza di ICI Powering Evolution con le potenzialità dell’AI, indispensabile per ottimizzarne ogni aspetto e aprire la strada a una gestione più intelligente e competitiva», commenta Giovanni Bottacini, Head of Service Business Unit di ICI Powering Evolution.

Nel dettaglio, per la realizzazione del progetto saranno utilizzate tecniche di AI avanzate come reti neurali e Machine Learning, integrate con la telemetria - sistema di rilevazione a distanza - e il monitoraggio in Cloud. Il progetto infatti si basa sulla raccolta continua di dati, rilevati da sensori avanzati installati sui generatori di vapore, che monitorano sia i parametri operativi sia quelli di produzione. I dati raccolti verranno utilizzati per sviluppare un modello avanzato che analizza le correlazioni tra il funzionamento del generatore e l'output di vapore. Grazie a questa analisi, il modello consentirà di ottimizzare la progettazione dei generatori, evitando sovradimensionamenti che aumenterebbero i costi iniziali. Durante l’utilizzo, il modello permette una gestione più efficiente attraverso la regolazione precisa dei parametri operativi, riducendo sprechi energetici e migliorando la produzione. Inoltre, il sistema integra funzionalità di manutenzione predittiva, identificando anomalie nei consumi reali rispetto a quelli ideali e prevenendo guasti. Come anticipato, tutto questo è reso possibile dall’Intelligenza Artificiale, che utilizza grandi quantità di dati raccolti in Cloud con alta frequenza e precisione, garantendo un monitoraggio continuo e decisioni più informate.

Il progetto di ricerca sperimentale, in collaborazione con Digital Strategy Innovation, azienda specializzata nella consulenza in ambito IT, integrazione di sistemi e servizi digitali, partner dell’ecosistema SMACT, prevede il susseguirsi di quattro fasi: la prima è quella analitica, che si concentrerà quindi sull'analisi e la progettazione del modello generale, la seconda è invece dedicata al design e alla modellazione del sistema di generazione. La terza fase sarà quella dell'implementazione dei modelli partendo dai dati raccolti. Infine, l'ultima fase procederà alla disseminazione dei risultati ottenuti.

ICI Powering Evolution, azienda veronese, produce da oltre 60 anni generatori di vapore e sistemi termici integrati avanzati con particolare attenzione all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale. Nel contesto globale della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, le partnership internazionali tra centri di ricerca e industria sono un motore chiave per l'innovazione. È leader in Italia e in Europa nella produzione di caldaie in ambito industriale; mantiene come punti cardine di tale sviluppo l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e il risparmio dei costi per gli utilizzatori.

Per informazioni: https://www.icicaldaie.com/