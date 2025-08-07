Gerina collabora con il leggendario gruppo Chico & The Gypsies per una nuova elettrizzante versione di "Arrepentido"

La star del pop latino e l'iconico ex membro fondatore dei Gipsy Kings collaborano per questo lancio mondiale

LAS VEGAS, 7 agosto 2025 /PRNewswire/ -- La stella nascente del pop latino Gerina avvia una collaborazione con il leggendario gruppo Chico & The Gypsies per realizzare una nuova, accattivante versione del suo successo "Arrepentido", ora disponibile in tutto il mondo tramite Mission Records su tutte le principali piattaforme di streaming. Questa dinamica collaborazione unisce la sensibilità pop latina contemporanea di Gerina con l'autentica maestria del flamenco che ha reso Chico & The Gypsies delle icone internazionali.

La collaborazione tra questi artisti eccezionali è culminata in un'esibizione sold-out in Francia lo scorso giugno, durante la quale Gerina è salita sul palco insieme a Chico & The Gypsies per offrire un'indimenticabile interpretazione dal vivo di "Arrepentido". L'atmosfera elettrizzante e la risposta travolgente del pubblico hanno confermato la magia di questa collaborazione.

Gerina si è affermata come una forza formidabile del pop latino, con la sua versione originale di "Arrepentido" che ha ottenuto oltre 4 milioni di visualizzazioni su YouTube. Anche i suoi coinvolgenti brani "Lo Que No Tienes" e "Fantasma" hanno ottenuto milioni di visualizzazioni, ribadendo il suo status di artista da tenere d'occhio nel panorama musicale latino. La sua capacità di fondere i ritmi latini tradizionali con elementi pop contemporanei sono stati accolti con favore dal pubblico di tutto il mondo.

Chico & The Gypsies, guidati da Chico Bouchikhi, co-fondatore dei leggendari Gipsy Kings, portano a questa collaborazione decenni di esperienza nel flamenco e fama internazionale. Il gruppo ha mantenuto lo spirito autentico del flamenco e della rumba catalana, riuscendo ad affascinare il pubblico di tutto il mondo con le sue performance appassionate e la sua magistrale abilità musicale.

In quanto affermata cantautrice, Gerina ha già ottenuto un successo notevole, con hit prime in classifica e un prestigioso premio BMI per la migliore canzone dell'anno per il singolo hit di Thalia. Le sue capacità di compositrice sono state riconosciute a livello mondiale e ha collaborato con i migliori artisti del settore. "Arrepentido" è stata scritta da Gerina in collaborazione con Tim Mitchell, celebre chitarrista della superstar internazionale Shakira, ed è prodotta da Adrian Lopez.

"Arrepentido" rappresenta più di una semplice collaborazione: è una celebrazione della ricca tradizione della musica latina e della sua evoluzione nell'era moderna. La fusione dello sguardo innovativo di Gerina con la tradizione consolidata di Chico & The Gypsies crea qualcosa di veramente speciale per gli amanti sia del pop latino contemporaneo che del flamenco classico.

Link di Gerina:YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCr8-Ay9K6D0qthYWbyL-nWQ Spotify: https://open.spotify.com/artist/7gsw0J4ej0rwNl3Pk7D2d4 Instagram: https://instagram.com/gerinamusic TikTok: https://tiktok.com/@gerinamusic

Link di Chico & The Gypsies:YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJEidHilmZqx9qGedwRbB4w Spotify: open.spotify.com/artist/7EbSS8L1ZtVfwiMz40F1MI Instagram: https://instagram.com/chicoandthegypsies_officiel TikTok: https://tiktok.com/@chicoandthegypsies

Video - https://www.youtube.com/watch?v=gc5nOWUxwQw Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2745323/Mission_Records_Logo.jpg

