New York, un ragazzo di 17 anni apre il fuoco a Times Square: 3 feriti

Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato dagli agenti

Polizia di New York City - Ipa
Polizia di New York City - Ipa
09 agosto 2025 | 11.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tre persone sono rimaste ferite a New York durante una sparatoria avvenuta a Times Square, ha dichiarato il Dipartimento di Polizia di Ny, come riportano i media statunitensi. Un adolescente di 17 anni ha aperto il fuoco nella piazza affollata nelle prime ore della mattina, probabilmente a seguito di una lite, ha riferito la Polizia al New York Post. Una folla di persone si è dispersa in preda al panico all'esterno dell'Hard Rock Cafe, come si evince da un video pubblicato in rete.

Nella sparatoria sono rimasti feriti una ragazza di 18 anni e due uomini, di 19 e 65 anni. Il presunto autore della sparatoria, un diciassettenne, è stato arrestato dagli agenti.

