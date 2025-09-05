Giacomo Bruno, in un libro gli errori di lancio di ChatGPT5 e la strategia di prelancio in 30 giorni per GPT6 e GROK5

In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sta ridefinendo le regole del business, ma i suoi lanci rischiano di trasformarsi in costosi fallimenti per mancanza di strategia, Giacomo Bruno pubblica oggi "LANCIARE AI SENZA ERRORI: Il Metodo del Prelancio di 30 Giorni per CEO che Vogliono Trasformare Ogni Release in un Successo Globale". Il libro offre un manuale operativo essenziale per i leader che desiderano navigare con certezza il complesso mercato dell'AI.

Bruno, ingegnere elettronico e pioniere dell'editoria digitale in Italia, con oltre 23 anni di esperienza e più di 1.200 lanci di brand di successo alle spalle, parte dalla sua profonda delusione per i lanci AI mal gestiti per offrire una soluzione concreta.

"Puoi investire miliardi di dollari e anni di lavoro per creare l'intelligenza artificiale più potente del mondo," afferma Bruno. "Ma se la tua regia è imperfetta, la tua storia confusa, e la tua promessa disallineata con la realtà, hai costruito un razzo senza rampa di lancio. Hai sprecato anni di lavoro, hai deluso il tuo mercato e lasciato che il valore della tua innovazione si dissolvesse nel rumore."

Questo libro non è un saggio teorico, ma un playbook denso di strategie testate sul campo. All'interno, scoprirai il metodo completo per:

Diagnosticare e neutralizzare i 5 archetipi di fallimento che affliggono i lanci AI, imparando a gestire l'hype, a comunicare efficacemente con segmenti di pubblico diversi e a evitare decisioni operative che minano la fiducia degli utenti. Eseguire passo dopo passo la strategia del "Prelancio di 30 Giorni", un sistema provato per orchestrare una sequenza di annunci che educa il mercato, costruisce una narrativa potente e genera un'attesa irresistibile prima ancora del giorno zero. Dominare le critiche nelle 72 ore del lancio, allestendo una "War Room" efficiente, monitorando le metriche che contano davvero e gestendo la comunicazione di crisi con la disciplina di un leader, trasformando ogni problema in un'opportunità. Capitalizzare il momentum post-lancio, trasformando i primi utenti in fan, il feedback in una roadmap di prodotto vincente e i successi iniziali in un'autorità di mercato inattaccabile.

Bruno, riconosciuto come il "papà degli ebook in Italia" e creatore di BookBench™, il primo benchmark indipendente per le AI di scrittura, mette a disposizione la sua profonda esperienza per aiutare imprenditori e professionisti a costruire il proprio personal brand e ad aumentare autorevolezza, visibilità e fatturato. Il libro offre un percorso chiaro per smettere di subire i lanci come eventi caotici e iniziare a progettarli come operazioni chirurgiche.

"Lanciare un’AI senza Errori" è una guida essenziale per ogni CEO, manager e imprenditore che vuole assicurarsi che il valore della propria innovazione non venga sprecato, ma trasformato in un successo globale duraturo.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4p5efTS

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di BookBench™, il 1° Benchmark indipendente che valuta le migliori AI per la scrittura di libri. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale.

