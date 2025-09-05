Giacomo Bruno, in un libro gli errori di lancio di ChatGPT5 e la strategia di prelancio in 30 giorni per GPT6 e GROK5

In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sta ridefinendo le regole del business, ma i suoi lanci rischiano di trasformarsi in costosi fallimenti per mancanza di strategia, Giacomo Bruno pubblica oggi "LANCIARE AI SENZA ERRORI: Il Metodo del Prelancio di 30 Giorni per CEO che Vogliono Trasformare Ogni Release in un Successo Globale". Il libro offre un manuale operativo essenziale per i leader che desiderano navigare con certezza il complesso mercato dell'AI.
Bruno, ingegnere elettronico e pioniere dell'editoria digitale in Italia, con oltre 23 anni di esperienza e più di 1.200 lanci di brand di successo alle spalle, parte dalla sua profonda delusione per i lanci AI mal gestiti per offrire una soluzione concreta.
"Puoi investire miliardi di dollari e anni di lavoro per creare l'intelligenza artificiale più potente del mondo," afferma Bruno. "Ma se la tua regia è imperfetta, la tua storia confusa, e la tua promessa disallineata con la realtà, hai costruito un razzo senza rampa di lancio. Hai sprecato anni di lavoro, hai deluso il tuo mercato e lasciato che il valore della tua innovazione si dissolvesse nel rumore."
Questo libro non è un saggio teorico, ma un playbook denso di strategie testate sul campo. All'interno, scoprirai il metodo completo per:
Bruno, riconosciuto come il "papà degli ebook in Italia" e creatore di BookBench™, il primo benchmark indipendente per le AI di scrittura, mette a disposizione la sua profonda esperienza per aiutare imprenditori e professionisti a costruire il proprio personal brand e ad aumentare autorevolezza, visibilità e fatturato. Il libro offre un percorso chiaro per smettere di subire i lanci come eventi caotici e iniziare a progettarli come operazioni chirurgiche.
"Lanciare un’AI senza Errori" è una guida essenziale per ogni CEO, manager e imprenditore che vuole assicurarsi che il valore della propria innovazione non venga sprecato, ma trasformato in un successo globale duraturo.
Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4p5efTS
Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di BookBench™, il 1° Benchmark indipendente che valuta le migliori AI per la scrittura di libri. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale.
Contatti:
Immediapress
Info su: https://www.brunoeditore.it
COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.