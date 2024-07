Giacomo Rota nominato nuovo Domestic Sales Director di Paglieri Spa

Il manager è stato scelto per guidare l’area commerciale della nota azienda piemontese

Alessandria, 25 luglio 2024 – Giacomo Rota, classe 1982, è stato nominato nuovo Domestic Sales Director di Paglieri, azienda piemontese leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa.

Rota è approdato in Paglieri nel 2017, maturando una solida esperienza all'interno dell'azienda, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità e distinguendosi per la sua capacità di leadership e competenza strategica. Nel corso degli anni è passato dalla carica di National Account Manager a quella di GDO Manager, andando poi a strutturare il reparto di Customer Marketing.

“Siamo felici di annunciare la nomina di Giacomo Rota come nuovo Domestic Sales Director di Paglieri: la sua profonda conoscenza del mercato, insieme alla capacità di innovare le strategie commerciali, saranno infatti fondamentali per continuare a rafforzare la nostra area sales.” dichiara Francesco Luiso, General Manager di Paglieri S.p.A. “La valorizzazione e la crescita di chi si distingue per dedizione e capacità di ottenere risultati significativi, sono infatti al centro della filosofia e della visione aziendale di Paglieri, che incentiva percorsi di sviluppo professionale mirati sulle singole individualità. La nuova posizione di Rota testimonia l’impegno dell’azienda in tal senso, nel segno di un percorso rivolto alla collettività aziendale, avviato dalla recente promozione di Gianluca Zedda a Chief Commercial Officer di Paglieri”.

Il manager, con una formazione in ambito Trade Marketing e Sales, con più di tredici anni di esperienza in aziende specializzate in articoli per la cura e l'igiene personale, sarà responsabile della Direzione Vendita Italia, un’area dell’azienda sempre in evoluzione e rapida crescita. Sotto la sua guida, Paglieri continuerà ad affrontare con successo le sfide future, per garantire la qualità e l’innovazione che la caratterizzano.

“Sono onorato di avere la possibilità di contribuire alla crescita di un’azienda in costante evoluzione come Paglieri, simbolo dell’imprenditorialità italiana. Fortificare le partnership esistenti con i player della distribuzione sarà fondamentale per vincere le sfide che il mercato ci prospetta: proprio per questo motivo, abbiamo definito e stiamo attuando piani di sviluppo molto ambiziosi per il futuro.” afferma Giacomo Rota, Domestic Sales Director di Paglieri S.p.A.

PAGLIERI SpA nasce nel 1807 ad Alessandria grazie alla maestria di Lodovico Paglieri. Oggi l’Azienda è leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, tutti caratterizzati da un approfondito studio e sviluppo del profumo. Con i suoi oltre 200 anni di storia è simbolo d’imprenditorialità italiana in oltre 50 Paesi nel mondo. Creatrice del brand Felce Azzurra, ha continuato il suo percorso sviluppando nuovi marchi per esigenze specifiche. Nel ramo personal care, Paglieri è proprietaria dei marchi Felce Azzurra Bio, - una gamma per chi è particolarmente attento all’ambiente, Cléo – una linea appositamente concepita per la cura quotidiana del corpo femminile, Labrosan – burri di cacao per la cura delle labbra e SapoNello – la linea che si prende cura della pelle delicata dei più piccoli. Nel ramo home & fabric care Felce Azzurra il Bianco e Mon Amour – ammorbidenti, detersivi e additivi per un bucato protetto e profumato e Aria di Casa, una linea completa di profumatori per ogni stanza della casa. Oltre ai brand di proprietà, il Gruppo Paglieri fonda nel 2001 Selectiva Spa, che per prima porta il concetto del gourmand in profumeria declinato in bagni, creme corpo e profumi con i marchi Aquolina e Pink Sugar.

