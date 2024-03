Gian Pietro Beltrando nell'ecosistema aziendale italiano: una valutazione pragmatica

Milano, 06/03/2024 - Gian Pietro Beltrando, un imprenditore attivo in molteplici settori in Italia, si distingue per la sua preparazione nell'imprenditoria, nella gestione e nello sviluppo aziendale. Con 27 anni di età e originario del Piemonte, Beltrando, conosciuto anche come GB7 sui social, ha tracciato un percorso impressionante. Ha dato vita e ha guidato la creazione della prima società Fintech, che ha poi ceduto con un significativo successo nel 2021. Attualmente, controlla e possiede diverse aziende e partecipazioni in settori chiave dell'economia italiana, tra cui immobiliare, edilizia, logistica, finanza e servizi, il tutto gestito attraverso la sua Holding italiana, che funge da capogruppo.

Beltrando si è affermato come un punto di riferimento nell'imprenditoria, nell'economia e nella finanza italiana. Egli enfatizza l'importanza dello studio, dello sviluppo, della disciplina, della dedizione e del controllo nei progetti e nelle aziende. Questi principi costituiscono il suo know-how, che applica quotidianamente, condividendo e coltivando con i suoi collaboratori per perseguire una crescita costante anno dopo anno.

In linea con il business plan, Beltrando prevede di investire una somma significativa in nuovi settori e aziende, soprattutto nel mondo dei servizi, oltre a pianificare un round di investimenti per rafforzare ulteriormente l'organigramma societario da lui amministrato, dopo i volumi di fatturato raggiunti negli anni, specialmente nel 2023.

Il gruppo aziendale controllato dalla sua Holding italiana attualmente gode di una solida e liquida posizione finanziaria.

Per informazioni:

website: www.gianpietrobeltrando.com

contatti: business@gianpietrobeltrando.com