Gianluca Zucchet (Zucchet Italia): “Invasione di topi a Roma, per la derattizzazione servono trattamenti professionali”

Aumentano le infestazioni di topi sia nelle abitazioni che nei locali della Capitale. Per intervenire con successo sono necessari trattamenti mirati, eseguiti senza arrecare danni.

Roma,22 ottobre 2024. A Roma la presenza di topi e ratti è diventato un problema molto diffuso, perché le caratteristiche urbane la rendono la città un terreno fertile da colonizzare per le numerose colonie di questi animali. La disinfestazione nella Capitale non è indubbiamente semplice, ma se si sottovaluta può diventare impossibile. Va specificato prima di tutto che topi e ratti sono due specie differenti e con habitat diversi. I topi raggiungono massimo 6 cm di lunghezza e vivono più che altro nei giardini, nelle sterpaglie, nelle intercapedini murali di palazzi e case. Hanno una riproduttività elevata (da una femmina madre in un anno ne discendono 3000), ma una longevità soltanto di un anno e mezzo. Il ratto invece è molto più grande, raggiunge anche 25 cm di lunghezza. Vive in fogne, rive dei fiumi, discariche, ambienti malsani e colpisce in modo particolare i piani più bassi delle abitazioni. Per risolvere il problema di topi e ratti, quindi, è bene intervenire in modo repentino, preferibilmente con il supporto di uno specialista.

“In realtà sono più pericolosi i piccoli topi – spiega Gianluca Zucchet amministratore unico di Zucchet Italia, ditta romana con esperienza di 70 anni nel settore della disinfestazione –. Infatti si infilano anche in soli 3 mm di spessore, perché hanno un sistema osseo cartilagineo e riescono a ‘diventare’ piatti e passare ad esempio sotto una porta chiusa. Questo piccolo ma tanto temuto animaletto oggi è molto facile notarlo nell’ambiente urbano di Roma. Peccato però che siano animali curiosi e molto spesso sconfinano, invadendo senza scrupoli i nostri ambienti privati come case, ristoranti, scuole, attività commerciali, rendendo un vero e proprio incubo la vita ai malcapitati. Inoltre si riproducono molto in fretta. Il ratto invece ha dimensioni troppo grandi per entrare nelle stanze, piuttosto d’estate colpisce i balconi sfruttando come pertiche i tubi del gas o le grondaie. I ratti infatti sono ottimi saltatori e nuotatori. Hanno una vita più lunga, anche di due anni e mezzo, ma sono meno riproduttivi (da una femmina madre circa 2000 in due anni). C’è il ratto nero, detto ‘dei tetti’ o ‘degli alberi’, che è facile trovare in boschi, zone alberate e condomini con parco; mentre nelle città è più diffuso il ratto delle fogne e discariche”.

La derattizzazione a Roma, quindi, continua ad essere un grave problema per la comunità. Topi e ratti danneggiano le derrate alimentari e inquinano gli ambienti; in più i ratti sono vettori di molte patologie batteriche e virali. Per risolvere il problema, quindi, è bene intervenire in modo repentino, preferibilmente con il supporto di uno specialista. “Non è facile debellare i topi – sottolinea Zucchet –, ma oggi esistono soluzioni altamente efficaci e sicuri per la derattizzazione. Il mezzo chimico è la migliore, piuttosto che la tavola con la colla o la classica trappola. Anche i sistemi elettronici ad ultrasuoni non li consiglio. Se si manifesta la presenza di topi e ratti, è bene affidarsi ad un professionista e non improvvisare con rimedi ‘fai da te’. Per le grandi proprietà, inoltre, è strategico pianificare controlli regolari annuali”.

Nel caso di un’accertata infestazione di topi, è bene affidarsi ad un professionista che conosce la strategia migliore di intervento e adotta prodotti idonei per la derattizzazione. “Si creano delle stazioni di avvelenamento – spiega Zucchet – con il posizionamento di speciali box erogatori di esca ratticida che permette l’assunzione del veleno solo ed esclusivamente da parte dei topi e dei ratti. Gli animali domestici o i bambini piccoli non ci arrivano. Tra l’altro queste soluzioni hanno una sostanza amaricante che i cani e gatti non ingurgitano. In genere non si effettua un trattamento singolo: noi di Zucchet Italia eseguiamo un processo di derattizzazione contro topi e ratti in massimo sei interventi, a distanza di più giorni, che garantiscono la completa eliminazione di topi e ratti dalle proprietà e servono anche per il mantenimento, senza arrecare danni”.

L’azienda Zucchet Italia ha un’esperienza di oltre 70 anni di attività in questo settore e garantisce tutti i suoi servizi a Roma e nel Lazio, combinando conoscenza locale e tecniche avanzate per risultati sicuri, non invasivi e duraturi nel tempo.

Contatti: www.zucchetitalia.it