Gianmosè Oprandi lancia il libro su come tornare a vivere risolvendo efficacemente i problemi al ginocchio

Milano, 24.03.2026 – Sono tante le persone che si trovano ogni giorno a fare i conti con continui dolori al ginocchio. La cosa peggiore, tuttavia, è che il problema non riguarda solo l’arto stesso ma anche la vita di tutti i giorni, andando ad erodere lentamente la propria libertà di muoversi.

Per tutti coloro che desiderano riprendere il controllo della propria salute ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Gianmosè Oprandi “IL TUO NUOVO GINOCCHIO. Come Trasformare La Paura Per L’Intervento In Un Percorso Consapevole, Sicuro E Personalizzato Per Tornare A Muoverti Senza Problemi” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore propone un insieme di strumenti e suggerimenti pratici per affrontare il percorso con consapevolezza, progettando il ritorno alla vita attiva desiderata.

“Il mio libro è una guida pratica che accompagna il lettore lungo tutto il percorso legato all’artrosi e alla protesi di ginocchio, dalla comprensione dei segnali di allarme alla lettura consapevole di referti ed esami, dalla scelta tra trattamento conservativo e un intervento alla preparazione fisica e mentale all’intervento” afferma Gianmosè Oprandi, autore del libro. “Capitolo dopo capitolo spiego come prepararsi all’intervento, cosa succede realmente in sala operatoria, come affrontare le prime 6-8 settimane e poi come tornare gradualmente a una vita attiva”.

Come precisa lo stesso autore, nella propria quotidianità vede costantemente i propri pazienti arrivare alla protesi di ginocchio disorientate, spaventate e senza una vera mappa del percorso che le aspetta. Da qui l’importanza di seguire una routine pre-intervento di 15-30 minutial giorno, anche quando l’operazione è solo un’ipotesi.

“Con questo libro Gianmosè Oprandi ha voluto offrire una guida chiara e concreta finalizzata ad aiutare chi soffre di dolore al ginocchio” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il filo conduttore è un metodo strutturato che rende la persona assistita protagonista del proprio recupero, trasformando un evento spesso temuto in un percorso chiaro, misurabile e orientato alla qualità della vita”.

“Ho scelto di affidarmi a Giacomo Bruno perché cercavo un partner che non si limitasse a stampare un libro, ma che sapesse valorizzare davvero il messaggio e condividerlo alle persone in modo efficace” conclude l’autore. “Ho trovato nel team Bruno Editore un gruppo strutturato che unisce qualità editoriale, strategia di comunicazione e attenzione all’autore”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/49XlBlK

Gianmosè Oprandi è un chirurgo ortopedico specializzato in protesi di ginocchio personalizzate e interventi robotici. Applica un metodo strutturato che integra pianificazione avanzata, precisione tecnica e protocolli di recupero mirati. La sua pratica è orientata al miglioramento continuo della funzione e alla piena soddisfazione dei bisogni delle persone assistite. Per info: www.gianmoseoprandi.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

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