In Italia sono 4 le persone sotto osservazione e in isolamento volontario, passeggeri - non positivi e senza sintomi - del volo Klm dove era salita la signora olandese proveniente dalla nave MV Hondius, positiva all'Hantavirus e poi deceduta. E oggi arriverà una circolare del dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute che punta proprio a dare le indicazioni operative (basate su quanto già previsto dall'Ecdc) alle Regioni, autorità sanitarie e uffici di frontiera, per quando rigurda le persone che dovessero mostrare sintomi riconducibili al contagio secondo le ultime news di oggi, lunedì 11 maggio.