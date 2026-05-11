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In Italia sono 4 le persone sotto osservazione e in isolamento volontario.
In Italia sono 4 le persone sotto osservazione e in isolamento volontario, passeggeri - non positivi e senza sintomi - del volo Klm dove era salita la signora olandese proveniente dalla nave MV Hondius, positiva all'Hantavirus e poi deceduta. E oggi arriverà una circolare del dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute che punta proprio a dare le indicazioni operative (basate su quanto già previsto dall'Ecdc) alle Regioni, autorità sanitarie e uffici di frontiera, per quando rigurda le persone che dovessero mostrare sintomi riconducibili al contagio secondo le ultime news di oggi, lunedì 11 maggio.
Nel frattempo sono risultati positivi al virus un cittadino americano e una francese, le cui condizioni si sono aggravate nella notte.
Dal canto suo il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, afferma che "sebbene attualmente il rischio per la salute pubblica derivante dal virus resti basso, è importante che gli sforzi in campo sanitario a livello internazionale garantiscano la sicurezza di tutti, compresi passeggeri ed equipaggio della nave da crociera Mv Hondius".